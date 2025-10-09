İstanbul’da sabah saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu dikkat çekici seviyelere ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası’na göre, saat 08.00 itibarıyla kent genelindeki yoğunluk oranı yüzde 80 olarak kaydedildi.

Özellikle Avrupa Yakası’nda D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluştu. Anadolu Yakası’nda ise köprüye gidiş istikametlerinde ve TEM Otoyolu’nda yoğunluk gözlendi.

Yağış nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesinin azalması ve kaygan zemin sürücülere zor anlar yaşattı.