Haftanın ikinci iş gününde İstanbul genelinde etkili yağışlı hava etkisini göstermeye devam etti. Sabah saatlerinde başlayan yağışla birlikte ana arterler ve otoyollarda araç yükü arttı. İş ve okul gidiş saatine denk gelen yağış nedeniyle hem karayollarında hem de toplu taşıma araçlarında yoğunluk gözlendi.
İBB VERİLERİ: YOĞUNLUK YÜZDE 72
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, yağışın ve iş saatinin etkisiyle kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 72 oranına kadar yükseldi. Sürücüler ana güzergahlarda ilerlemekte güçlük çekti.