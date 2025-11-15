Yağmur Ünal önceki gün sevgilisi Eren Kesimer ile Etiler'deki bir mekândan çıkarken görüntülendi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ünal, "Biraz hastayım, çok yanaşmayın size de geçmesin. Çalışıyoruz, uğraşıyoruz" dedi.

Meme kanseri tedavisi gören ablası Irmak Ünal hakkında konuşan Yağmur Ünal "Şu an iyi. Tedavisi devam ediyor. Kendisi çok güçlü, biz de onun yanındayız" diye konuştu.

Ünal, annesi Türkan Şoray'ın sağlık durumuyla ilgili de "Annem çok iyi, sağlığı da yerinde. Bol bol geziyor, sosyal medyayı da aktif kullanıyor" ifadelerini kullandı.