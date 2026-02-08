İstanbul’da son günlerde yaşanan yağışlar barajların doluluk oranını yüzde 35'e çıkardı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 7 Aralık'ta yüzde 17,12 seviyelerine kadar düşen barajlardaki doluluk oranı yüzde 35 seviyesine kadar yükseldi.

Ancak İSKİ verilerine bakıldığında 2025'in aynı döneminde barajların doluluk oranı yüzde 50'nin üzerindeydi.

Son on yılın İSKİ istatistikleri incelendiğinde birkaç istisna hariç 2026 en kötü yıllardan biri olarak görülüyor.

7 Şubat'taki baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 84,21, 2017'de yüzde 85,58, 2018'de yüzde 75,38, 2019'da yüzde 89,74, 2020'de yüzde 59,2, 2021'de yüzde 45,55, 2022'de yüzde 66,91, 2023'te yüzde 31,14, 2024'te yüzde 75,85, 2025'te yüzde 53,27 ve 2026'da yüzde 34,71 olarak kaydedildi.

Uzmanlar önümüzdeki aylarda beklenen yağışlar gelse dahi suyun dikkatli kullanılması konusunda uyardı.