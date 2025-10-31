Yüz binleri bulan ultra-Ortodoks Yahudi, Perşembe günü Kudüs girişini tamamen kapatarak İsrail'i protesto etti. Yolları kapatan protestocular, İsrail bayrağı yaktı.

Haredi mezhebine Ellerinde “Hapse girmeyi tercih ederiz” yazılı pankartlar taşıyan kalabalık, dini marşlar söyleyip dua etti. İsrail polisi 2 binden fazla güvenlik görevlisini bölgeye sevk etti, şehir girişindeki ana otoyol trafiğe kapatıldı.

PROTESTOLARDA BİR KİŞİ ÖLDÜ

Protesto tamamen erkeklerden oluştu, kadınlara yalnızca küçük bir alan ayrıldı. Göstericiler arasında orduya gitmektense ölmeyi tercih edeceğini söyleyenler vardı.

Polis, saatler süren eylemin ardından kalabalığı dağıtmak için tazyikli su kullandı.

Bir genç, gösteri sırasında bitişikteki inşaat halindeki bir binadan düşerek hayatını kaybetti. Şehir saatler boyunca felç oldu, yollar kapandı, toplu taşıma durdu.

Ancak çoğu zaman Netanyahu ile aynı yönde oy kullanmaya devam ediyorlar. Misgav Ulusal Güvenlik Enstitüsü’nden Lahav Harkov, “Bu konu son on yılda birkaç erken seçimi tetikledi” dedi.

Uzmanlar, bu krizin Netanyahu’yu yeniden erken seçim kararı almaya zorlayabileceğini belirtiyor.

BAYRAK YAKTIRTAN YASA TASARISI

Gösterinin fitilini, askeri muafiyet yasasının gelecek hafta Knesset komitesinde görüşülmesi yönündeki karar ateşledi. Bu adım, tasarının parlamentoda oylamaya sunulmasının ilk aşaması olarak görülüyor.

Ultra-Ortodoks Yahudiler, nüfusun yaklaşık yüzde 13’ünü oluşturuyor ve dini eğitimlerini askerliğe tercih ettikleri için zorunlu hizmete karşı çıkıyor.

Bu muafiyet 1948’de İsrail’in kuruluşundan beri uygulanıyor ancak yıllar içinde genişledi. Yüksek Mahkeme 2017’de muafiyetin yasadışı olduğuna hükmetmişti fakat hükümetin erteleme girişimleri yeni bir yasanın çıkarılmasını engelledi.

Gazze’deki savaşta 900’den fazla askerin ölmesi ve binlerce yedek askerin yeniden göreve çağrılmasıyla konu kamuoyunda büyük bir öfke yarattı.

Bir protestocu, “Sadece Tevrat çalışmak isteyen 18 yaşındaki biri bugün hapse atılabilir. Bu çok acı bir durum” dedi.