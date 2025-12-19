İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada adı geçen ünlü fenomen, eleştirilerin ardından sessizliğini bozarak kısa bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Subaşı, şu anda yurt dışında olduğunu belirterek, "Hakkımda çıkan haberlerle ilgili açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Şu an Türkiye’de değilim. En kısa sürede ülkeme döneceğim. Döndüğümde daha kapsamlı bir açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı.

KUR'AN-I KERİM PAYLAŞTI

Açıklamanın hemen ardından Kur’an-ı Kerim'den bir sure paylaşan Subaşı tepkilere neden oldu. Bazı kullanıcılar bu paylaşımı samimi bulurken, bazıları ise reklam içerikleriyle birlikte yapılan dini paylaşımları eleştirdi.

3 ÜNLÜ İSİM SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan soruşturma kapsamında Danla Bilic, İrem Sak ve Aleyna Tilki emniyetteki işlemlerinin ardından ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.

Şeyma Subaşı’nın Türkiye’ye ne zaman döneceği ve yakalama kararına ilişkin sürecin nasıl ilerleyeceği ise merak konusu oldu.