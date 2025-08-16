Survivor 2025 yarışmacısı Hikmet Tuğsuz, hakkındaki suçlamalarla gündeme gelmişti. Survivor All Star 2025’te ödül oyunu kapsamında yarışmacılara tanınan 24 saatlik Türkiye’ye dönüş hakkı sırasında Tuğsuz, yarışmadan çekildi.
Durumu açıklayan Murat Ceylan, “Gördüğünüz üzere Hikmet yok. Hikmet'in ailesi bize ulaştı, görüşme talep etti.
Bu görüşme sonucunda özel sebeplerden dolayı Survivor’a devam edemeyecek” ifadelerini kullandı.
12 YIL HAPİS CEZASI
45 milyon liralık villa dolandırıcılığı ve silahla kasten yaralama suçlamaları nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Tuğsuz’un 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.
Yarışmadan çekildikten sonra Tayland’a giden Tuğsuz, manikür ve pedikür yaptırdığı anları paylaşarak sosyal medyada tartışma yarattı.
Bir paylaşımında 14 Ekim’de Türkiye’ye döneceğini söyleyen Tuğsuz’a sosyal medya kullanıcıları pek inanmadı. Paylaşımlarında ülkeye dönmemesine yönelik eleştiriler dikkat çekti.