Osmancık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki bakkallarda raflardaki ürünlerin son kullanma tarihlerine ilişkin kontrol gerçekleştirdi. Denetimler sırasında bir bakkalda 65 farklı çeşide ait, tarihi geçmiş 1004 ürün bulundu.
ÇOK SAYIDA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜN BULUNDU
Zabıta ekipleri, miadı dolmuş ürünleri toplarken, işletme sahibi hakkında da gerekli tutanakları düzenledi. Dosya, cezai işlem uygulanması talebiyle Osmancık Belediyesi Encümeni’ne gönderildi.
'BİZE BİLDİRİN' UYARISI
Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, halk sağlığını korumak için kontrollerin süreceğini vurgulayarak şunları söyledi:
"Son kullanma tarihi geçen ürünleri imha etmek üzere topladık. İlçe halkının sağlığı için denetimleri sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız şüpheli durumları bize bildirsin. Kontrollerimiz kesintisiz devam edecek."