Tayland’ın başkenti Bangkok yakınlarındaki Nonthaburi kentindeki Wat Rat Prakhong Tham tapınağı sosyal medya hesabından yayınladığı videoda yakılmak için tapınağa getirilen 65 yaşındaki kadının tam yakılacağı sırada tabuta vurarak ses çıkardığını ve tabutun açıldığında kadının hareket ettiğini görünce şok olduklarını yazdı.

65 yaşındaki kadının kardeşinin onu yakılmak üzere Phitsanulok eyaletinden karayoluyla getirdiği ve yetkililere teslim ettiği belirtildi.

Cenaze ve dini görevliler şoke geçirirken kadın ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Tapınak görevlileri kadının tüm tedavi masraflarını üstlenileceğini açıkladı.