

Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu, oyuncu ve mücevher tasarımcısı Rafael Cemo Çetin ile yakın dostu model ve oyuncu Miro Gerede Erkaya arasındaki arkadaşlığın, 25 Kasım 2025’te yaşanan bir kavganın ardından sona erdiği ortaya çıkmıştı. Ayrılığın nedeni olarak, Miro Gerede Erkaya’nın Rafael Çetin’in eski sevgilisi moda tasarımcısı İlayda Eltemur ile ilişki yaşamaya başlaması gösterilmişti. Kırgınlıklar ve sert sözlerle başlayan süreç, beklenmedik bir şekilde noktalandı. Posta'nın haberine göre, Miro Gerede Erkaya ile İlayda Eltemur, geçtiğimiz ay Los Angeles’ta evlenerek ilişkilerini nikâhla taçlandırdı.

