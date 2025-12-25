Kaza, dün gece saatlerinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana geldi. Şahin K. yönetimindeki 46 ALG 374 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Ahmet İnce’nin kullandığı 46 AIP 022 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, üzerindeki iki genç ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklette yolcu olarak bulunan Mislina Akçakoyun’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü Ahmet İnce ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan İnce, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yakın zamanda düğün hazırlığı yaptıkları öğrenilen genç çiftin ölümü, ailelerini ve yakınlarını yasa boğdu. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Şahin K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahin K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

