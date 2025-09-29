Annesinin vefatı sonrası bir süre ekranlardan uzak duran oyuncu Akın Akınözü, Veliaht dizisiyle yeniden ekranlara döndü. Timur karakterine hayat veren Akınözü'nün eski görüntüleri ortaya çıktı. 130 kilo olduğu görüntüleriyle herkesi şaşırtan oyuncu nasıl zayıfladığını anlattı.

Timur karakteriyle oyunculuğunu konuşturan Akın Akınözü, özel hayatıyla da gündemden düşmüor. Yakışıklı oyuncunun eski haline dair bir kare herkesi şaşkına çevirdi.

MEĞER 130 KİLOYMUŞ...

İbrahim Selim'in konuğu olan Akınözü, 130 kilo olduğu görüntülere ilişkin yorum yapan Akınözü, değişimin gücünü ilk kez 130 kilodan 70 kiloya düşünce fark ettiğini belirtti. 'Nasıl zayıfladın?' sorusuna ise ilginç bir yanıt verdi.

ZAYIFLAMA YÖNTEMİ ŞAŞIRTTI

'Spora mı başladın?' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Aşk acısı! Aşk acısı zayıflattı. Bir hoşlandığım kız vardı iletişimimiz devam ediyor teşekkür ediyorum ona"