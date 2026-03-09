İran, ABD ve İsrail arasında devam eden gerilim ve savaşın etkisiyle akaryakıt fiyatları yeniden yükseldi. Artan maliyetler otomobil kullanıcılarını daha ekonomik seçeneklere yönlendirirken, hibrit araçlara olan ilgi de hızla artmaya başladı.

2026 yılının ilk iki ayında Türkiye’de 42 bin 439 hibrit otomobil satıldı. Böylece hibrit modellerin pazar payı yüzde 32,4’e ulaştı ve benzinli araçlarla arasındaki fark oldukça azaldı. Peki Türkiye’de satışta olan ve yakıt tüketimi en düşük hibrit otomobiller hangileri?

100 kilometrede en az yakıt tüketen hibrit modeller şu şekilde:

Toyota Yaris Hybrid – 3,9 litre

Honda Jazz e:HEV – 4,5 litre

Toyota Corolla Hybrid – 4,5 litre

Toyota Yaris Cross Hybrid – 4,6 litre

Opel Corsa Hybrid – 4,6 litre

Opel Mokka – 4,9 litre

Peugeot 2008 Hybrid – 5 litre

Opel Frontera Hybrid – 5,3 litre

Citroen C3 Aircross – 5,3 litre

Peugeot 3008 Hybrid – 5,5 litre

Honda HR-V e:HEV – 5,4 litre

Opel Grandland – 5,4 litre

Peugeot 5008 Hybrid – 5,8 litre

Renault Captur Hybrid – 6 litre