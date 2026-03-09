İran, ABD ve İsrail arasında devam eden gerilim ve savaşın etkisiyle akaryakıt fiyatları yeniden yükseldi. Artan maliyetler otomobil kullanıcılarını daha ekonomik seçeneklere yönlendirirken, hibrit araçlara olan ilgi de hızla artmaya başladı.
2026 yılının ilk iki ayında Türkiye’de 42 bin 439 hibrit otomobil satıldı. Böylece hibrit modellerin pazar payı yüzde 32,4’e ulaştı ve benzinli araçlarla arasındaki fark oldukça azaldı. Peki Türkiye’de satışta olan ve yakıt tüketimi en düşük hibrit otomobiller hangileri?
100 kilometrede en az yakıt tüketen hibrit modeller şu şekilde:
Toyota Yaris Hybrid – 3,9 litre
Honda Jazz e:HEV – 4,5 litre
Toyota Corolla Hybrid – 4,5 litre
Toyota Yaris Cross Hybrid – 4,6 litre
Opel Corsa Hybrid – 4,6 litre
Opel Mokka – 4,9 litre
Peugeot 2008 Hybrid – 5 litre
Opel Frontera Hybrid – 5,3 litre
Citroen C3 Aircross – 5,3 litre
Peugeot 3008 Hybrid – 5,5 litre
Honda HR-V e:HEV – 5,4 litre
Opel Grandland – 5,4 litre
Peugeot 5008 Hybrid – 5,8 litre
Renault Captur Hybrid – 6 litre