Dijital içerik dünyasında başarı genellikle uzun yıllar süren stratejik çalışmalar ve yüksek bütçeli üretimlerle ilişkilendirilir. Ancak YouTube tarihine geçen bir örnek, bazen en yalın fikrin en büyük getiriyi sağlayabileceğini kanıtladı. Yaklaşık 9 yıl önce platforma yüklenen ve sadece yanan bir şömineden oluşan 10 saatlik video, sahibini adeta bir servet sahibi yaptı.

156 MİLYON KİŞİ GÖZLERİNİ ŞÖMİNEYE ÇEVİRDİ

"Fireplace 10 hours full HD" başlığıyla yüklenen video, bugüne kadar 156 milyondan fazla izlenme sayısına ulaştı. İçinde herhangi bir konuşma, insan yüzü veya olay örgüsü barındırmayan içerik; izleyicilere yalnızca odun çıtırtıları eşliğinde huzurlu bir atmosfer vadediyor. Evlerde, ofislerde ve kafelerde dekoratif bir arka plan olarak tercih edilen video, dijital dünyada "ambient content" (arka plan içeriği) akımının en güçlü temsilcilerinden biri haline geldi.

TEK KURUŞ HARCAMADAN SERVET KAZANDI



Bu basit görüntünün yarattığı ekonomik hacim ise dudak uçuklatıyor. Sosyal medya analizlerine ve sektör tahminlerine göre, videonun bugüne kadar elde ettiği reklam geliri 1,24 milyon doları (yaklaşık 42 milyon TL) bulmuş olabilir. Daha temkinli yaklaşımlar bile kazancın 500 bin ile 800 bin dolar bandında olduğunu öngörüyor. Tek bir sabit kamerayla çekilen ve yüklendiği günden bu yana hiçbir güncelleme almayan video, "pasif gelir" modelinin dijital dünyadaki en somut örneği olarak gösteriliyor.

BU VİDEONUN BÜYÜK BİR AVANTAJI VAR



YouTube’un bugün uyguladığı katı reklam gelir şartları (YouTube İş Ortağı Programı - YPP), kanalların reklam alabilmesi için en az üç video ve belirli bir abone sınırı gibi kriterler getiriyor. Ancak söz konusu şömine videosu, bu kısıtlamaların çok öncesinde sisteme dahil olduğu için kuralların getirdiği engellere takılmadan gelir üretmeye devam etti. Uzmanlar, kanalın "ilk giren olma avantajını" kullanarak rakiplerinin önüne geçtiğini belirtiyor.