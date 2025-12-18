Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında oyuncu İrem Sak, Danla Biliç, Aleyna Tilki ve Mümine Senna Yıldız’ın gözaltına alındığı; Yusuf Güney ile Melisa Döngel ve Cihan Şenözlü’nün ise adreslerinde bulunamadığı ifade edildi.

Yurt dışında oldukları belirtilen bazı isimler için de yakalama kararı verildiği öne sürüldü.

Gelişmelerin ardından Yusuf Güney’in Orkun Işıtmak’ın YouTube programında yalan makinesine bağlandığı bölüm yeniden paylaşıldı.

'ASLA KULLANMADIM'

Programda Güney’e “Astral seyahatlerin sırasında madde kullandın mı?” sorusu yöneltildiği, Güney’in de “Asla, hayır” yanıtını verdiği kısım tekrar gündem oldu.

'BİR MADDENİN ETKİSİ ALTINDA KALDIĞIN ZAMAN...'

Güney, söz konusu soruya şu ifadelerle yanıt vermişti:

“Bir maddenin etkisi altında kaldığın zaman bilinçaltında sadece sana görmen gerekeni gösterir ve sadece orada kalırsın. Yani ruhun gerçek anlamda bedenden ayrılıp o semaları gezemez. Çünkü beden çıkışa izin vermez.”