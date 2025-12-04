Emekli golcü Seydou Doumbia’nın yaşı ile ilgili soru işaretleri oluştu… Yapılan bir yalan makinesi testi, Fildişi Sahilli oyuncunun gerçek yaşını sorgulatır hale getirdi. La Gazetta'nın haberine göre Doumbia, test sırasında 40 yaşından büyük olduğunu reddetti, ardından 43 yaşında olduğunu da kabul etmedi. Ancak yalan makinesi, her iki ifadenin de doğru olmadığını göstererek oyuncunun resmi kayıtlarda yer alandan yaklaşık beş yaş daha büyük olabileceğini işaret etti.

Doumbia’nın resmi kayıtlara göre doğum tarihi 31 Aralık 1987. Şu an için konuyla ilgili herhangi bir resmi soruşturma başlatılmadı ve yetkililerden de açıklama gelmedi. Futbolu bıraktıktan sonra ortaya çıkan bu iddia, yıldız oyuncunun kariyerine gölge düşürme riski taşıyor.