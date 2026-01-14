Beşiktaş’tan ayrılıp Corinthians’ın yolunu tutan Gabriel Paulista, Brezilya’da yaptığı açıklamalarla “Yok artık” dedirtti. Siyah-beyazlı kulüpten ailevi nedenlerden dolayı ayrılık için izin isteyen sambacı, annesinin rahatsızlığını öne sürmüştü. Brezilyalı stoper, “Burada olduğuma inanamıyorum. Görüşmeler sürerken heyecandan uyuyamıyordum. Eğer bu bir rüyaysa, hiç uyanmak istemem. Bu forma için her şeyi yaparım” dedi.