Konyaspor’a 1-0 mağlup olan Beşiktaş’a Sergen Yalçın’dan ağır eleştiri geldi… “Ben bir şeye olmaz diyorsam olmaz” diyen Yalçın’ın Ekol TV’deki açıklamaları şu şekilde: "Daha önce de Beşiktaş'la ilgili konuşurken bize kızıyorlar. Ne kadarını söyleyelim diye düşünüyorum bazen. İşimiz gereği her şeyi anlatmak durumunda kalıyoruz. Beşiktaş'ın bir teknik direktör takımı olmadığını söyledim. Bu, 'takım teknik direktörü yer' demektir. Öyle bir durum var. Van Bronckhorst takımı kendisi kurdu."

‘FUTBOLUN ACI GERÇEKLERİ…’

“Ağır konuşacağım ama Beşiktaş'ta futbol hayatı bitmiş oyuncular var. Ben bir şeye olmaz diyorsam olmaz. Yanıldığım çok nadirdir. Futbolun çok acı gerçekleri var. Konyaspor'u tebrik etmek lazım. 10 kişi, 9 kişi oynadı. Konyaspor bu maçla kümede kaldı. Farkındaydılar ona göre mücadele ettiler. Chamberlain'in oynadığını 50. dakikada gördüm. Geçen hafta konuştuk aynı şeyleri bazı oyuncularla ilgili. Bu hafta yeniden 11 başlıyorlar. Gecenin Beşiktaş adına en felaket kararı, Tayyip Talha. Çocuğu da yakıyorsun orada oynatarak.”