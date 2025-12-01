Çeyrek asra yaklaşan AKP yönetimi, ülkeyi vicdan sızlatan bir eşitsizliğe mahkum etti. Yok olmaya yüz tutan orta direğin yerini çok zenginler ve çok fakirler aldı. İşin acı tarafı da bu uçurum kanıksandı, sıradan bir duruma döndü.



YAKICI FOTOĞRAF



Bu yakıcı sıradanlığın en çarpıcı karelerinden biri Adana’dan geldi. AKP İl Başkan Yardımcısı Filiz Kepme, Çukurova’nın Esentepe Mahallesi’ndeki yoksulları ziyaret etti. Çoluk çocuk konuşup ihtiyaçlarını sordu.



Bu sırada Kepme’nin ayağında fiyatı 1555 Euro (76.701 lira) olan lüks bir markaya ait çizme vardı. Karşısındaki minik yavruların ise ayaklarında çorap bile yoktu. Filiz hanım, yalın ayak çocukların karşısında 80 bin liralık botuyla gayet rahattı.

VEKİL DE VARDI



AKP’li Milletvekili Faruk Aytek ile il yönetiminin de eşlik ettiği ziyaret, partinin sosyal medya hesabından da gururla paylaşıldı. Fotoğrafı görenler, “Bunlar kendilerini o kadar ayrıcalıklı görüyor ki, içine düştükleri durumun farkında değiller” dedi.