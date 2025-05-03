YouTube'da yayınlanan bir programda, şarkıcı Yalın ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Programa katılan bir restoran çalışanı kadın Yalın ile yaşadığını öne sürdüğü olayı anlattı:

"Üç yıl önce bütün kızların ve bütün çiftlerin bayıldığı çok ünlü bir popçu, benim çalıştığım yere geldi. Ben çok lüks bir restoranda karşılamada çalışıyordum. Bütün masalar boştu. Çünkü akşam servisine hazırlanıyorduk. Saat 17.00'de kendisi bir anda teknesiyle gelip 'Haydi oturacağım' dedi, hiç haber vermeden. Ben de aşırı heyecanlandım, onu çok sevdiğim için. 'Özür dilerim hemen size bir yer bulacağım' demeye kalmadan bana, 'Sen nasıl bana yer bulamıyorsun? Her yer bomboş ben görmüyor muyum! Müdürünü çağır bana' diye bağırmaya başladı."

"BENİ AZARLADI"

"Müdürümün yanında beni azarladı, sonra bir yere oturdu. Çok lüks ithal bir maden suyu markası var, 'O yok mu burada?' diye bağırmaya başladı. Biz de olmadığını söyledik. 'Bu kadar lüks bir yerde nasıl olmaz!' diye tekrar bağırmaya başladı. Ben de ağladım. Çok üzüldüm. Çünkü onu çok seviyordum. 'Kahramanınızla tanışmayın' demişler ya, öyle bir hikâye."

Genç kadın daha sonra bahsettiği ünlü ismin Yalın olduğunu açıkladı.

"GERÇEK DIŞI"

Bu sözler sosyal medyada gündem olunca Yalın da sessizliğini bozdu.

Instagram hesabından yazılı bir açıklama yayınlayan şarkıcı "Sosyal medyada benimle ilgili paylaşılan hikâye tamamen gerçek dışıdır. Hayatım boyunca herkese karşı saygılı olmaya özen gösterdim. Eğer istemeden birini kırmışsam da hemen özür dilerim. Keşke sosyal medyada karşılaştığımız bilgileri paylaşmadan önce doğruluğunu sorgulasak ve kalp kırmasak..." ifadelerini kullandı.