YALOVA AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. YALOVA

1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İ L A N M E T N İ

ESAS :2024/618

KARAR :2025/141

SANIK: MURAT YAVER, Muzaffer ve Rahime oğlu, 18/09/1977 ÜSKÜDAR doğumlu,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kuştepe Mah Alev Sokak No :4 Şişli / İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:33577427918

Mahkememizin11/03/2025 tarih, 2024/618 Esas- 2025/141 Karar Sayılı kararı ile sanık MURAT YAVER hakkında bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 5237 sayılı TCK'nun 158/1-f maddesi gereğince 1 Yıl 4 Ay Hapis ve 27 Gün Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanığa verilen 27 gün Adli Para Cezasının günlüğü 20,00 TL'den toplam 540,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, TCK'nun 53/1 maddesinin a,c,d ve e maddeleri yazılı haklardan aynı maddenin 2. Fıkrası uyarınca cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise anılan maddenin 3. Fıkraları uyarınca mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar yoksun bırakılmasına, TCK 58. Maddesi gereğince sanığa verilen hapis cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre infaz edilmesine ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına ilişkin mahkeme kararı sanığın mahkememize bildirdiği adreslere tebliğ edilememiş, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve 30 maddeleri gereğince ilanen tebligat yapma zorunluğu doğmuştur. Sanık MURAT YAVER hakkında bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 5237 sayılı TCK'nun 158/1-f maddesi gereğince 1 Yıl 4 Ay Hapis ve 27 Gün Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanığa verilen 27 gün Adli Para Cezasının günlüğü 20,00 TL'den toplam 540,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, TCK'nun 53/1 maddesinin a,c,d ve e maddeleri yazılı haklardan aynı maddenin 2. Fıkrası uyarınca cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise anılan maddenin 3. Fıkraları uyarınca mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar yoksun bırakılmasına, TCK 58. Maddesi gereğince sanığa verilen hapis cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre infaz edilmesine ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verildiği, kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde hükmü veren mahkemeye veya en yakın Ağır Ceza Mahkemesine/bulunmadığı takdirde Asliye Ceza Mahkemesi'ne bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine-cezaevi idaresine yapılacak beyan ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yolunun açık olduğu hususlarının ilanen tebliğine, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı sanığa İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02241804