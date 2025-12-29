Yalova’nın Elmacık köyünde, terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda çatışma çıktı. İddiaya göre gece saat 03.00 sıralarında bir hücre evine yapılan baskın sırasında şüphelilerin ateş açması üzerine güvenlik güçleriyle çatışma yaşandı. Çatışmada 3 polis şehit olurken, 8 polis ve 1 bekçinin yaralandığı öğrenildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, operasyon kapsamında 5 IŞİD şüphelisinin gözaltına alındığını açıkladı. HASTANE ÖNÜNDE VATANDAŞLARDAN TEPKİ Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü için Yalova’da hastaneye götürüldü. Şüphelilerin hastaneye getirildiğini duyan bazı vatandaşlar hastane önünde toplanarak tepki gösterdi. Polis ekipleri, kalabalığın büyümesi üzerine önlem alarak araya girdi. Vatandaşların, “Can yaktınız, Allah kahretsin sizi” sözleriyle defalarca tepki gösterdiği belirtildi.

