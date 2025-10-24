Barcelona'nın genç süper yıldızı Lamine Yamal, Real Madrid ile oynayacakları El Clasico maçına günler kala çok konuşulan bir ifade kullandı.

2022 yılında Gerard Pique tarafından kurulan 7'ye 7 lig olan Kings League'de boy gösteren Yamal, takımı La Capital'in Porcinos ile oynadığı maç öncesi konuştu.

Rakibi Porcinos'un Real Madrid'e benzediğini söyleyen Lamine Yamal, "Evet Real Madrid gibiler. Hem hak çalıyorlar hem şikayet ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Madrid taraftarları bu açıklamalar sonrası sosyal medyada Yamal'a tepki gösterdi. El Clasico öncesi tansiyonu yükselten bu açıklama iki ezeli rakip arasındaki çekişmeyi yeniden alevlendirdi.

Real Madrid ile Barcelona, pazar günü 18.15'te Bernabeu'de karşı karşıya gelecek.