Meksika'nın kuzeybatısındaki Sinaloa eyaletinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Meksika'nın Sinaloa eyaletine bağlı Los Mochis kentindeki Plaza Fiesta Las Palmas adlı alışveriş merkezinde dün yerel saatle öğleden sonra sıralarında yangın çıktı.

Sinaloa Kuzey Bölgesi Başsavcı Yardımcısı Jesus Serrano yerel basına yaptığı açıklamada, 4 kişinin cansız bedeninin teşhis edildiğini ve içeride 1 kişinin daha bulunduğuna dair yetkililere bilgi verildiğini kaydetti.

Sürecin oldukça uzun ve zorlu bir işlem olacağını belirten Serrano, hayatını kaybeden kişilerin aileleriyle iletişime geçeceklerini ifade etti.

Yerel basında yer alan ve görgü tanıklarına dayandırılan haberlere göre, yangının alışveriş merkezi içerisindeki bir restoranın mutfağında çıkmış olabileceği ve binadaki yanıcı maddeler nedeniyle alevlerin hızla yayıldığı ifade edildi.

Sinaloa Eyalet Savcılığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, olayda yaralanan 30 kişinin tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürerken, yetkililerin yangının çıkış nedenine ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.