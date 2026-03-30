Sakarya’nın Adapazarı'na bağlı Karapınar Mahallesi’nde yer alan yeşillik alanda yanmış vaziyette bir araç olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

İNSAN KEMİKLERİ ÇIKTI

Yapılan çalışmalarda, otomobilin tamamen yandığı ve araç içerisinde insan kemikleri olduğu tespit edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, aracın bir gün önce yandığını saptadı.

TEK BİR İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR

Yanmış halde bulunan kemiklerin, otomobilin 33 yaşındaki sahibi Erkan Yılmaz’a ait olabileceği üzerinde duruluyor. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, kemikler de incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.