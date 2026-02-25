CHP’de 38. Olağan Kurultay’la ilgili ceza davasının İBB yolsuzluk davası ile birleştirilmesi talebi reddedildi. Ancak gözler istinaftaki mutlak butlan davasında.

Yandaş Türkiye Gazetesi mahkemeden mutlak butlan veya çağrı heyeti kararı çıkması durumunda eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi kabul edeceğini yazdı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre eski CHP liderine yakın isimler, Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin şaibelerden uzaklaşması, yolsuzluk ve rüşvet iddialarından arınmasını istediğini, partisinden gelecek tepkilere rağmen dik duracağını söyledi. Eski genel başkanın tepkilerin kısa süreli olacağı ve ilk haftadan sonra yatışacağını düşündüğünü aktaran kaynaklar, eski CHP liderinin eleştirilere karşılık vermeyeceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu’nun atacağı adımlardan birinin de belediyelere yönelik ‘kirlilik operasyonu’ olduğu öğrenildi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun hakkında rüşvet ve yolsuzluk gibi çeşitli iddialar bulunan isimlere “Yargı önünde aklanıp gelin” diyeceği belirtildi.

Bu kapsamda yargılamaları devam eden ve başlayacak olan Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat, Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık başta olmak üzere belediye başkanlarının geçici olarak üyelikten çıkarılabileceği de öne sürülüyor.

Öte yandan, eski CHP liderinin partide ve teşkilatlarda da disiplin süreçlerini işleteceği ve ihraçlar yapacağı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun göreve geldikten sonra partiyi hemen kurultaya götürmeyeceği, mahalle kongrelerinden başlayarak ilçe ve il kongreleriyle zamana yayılan bir kurultay süreci işleteceği de belirtiliyor.