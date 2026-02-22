Ankara kulisleri son dönemde yoğun bir gündemle çalkalanıyor. Kabine değişikliği iddiaları, ekonomideki olumsuz tablo, parti içinde yaşandığı öne sürülen görüş ayrılıkları ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yönelen eleştiriler öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Parti içi bürokrasinin ağırlaştığı, bakanlar ile yardımcıları arasında gerilim yaşandığı, kuruluş ideallerinden uzaklaşıldığı ve milletvekillerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içinde etkisiz kaldığı yönündeki değerlendirmeler de gündemin sıcak başlıkları arasında bulunuyor.

Kabine Hamlesi “Mesaj” Olarak Okundu

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, son kabine değişikliğinin ardından AKP siyasetinde yeni bir hareketlenme başladığını ifade etti. Cumhurbaşkanı’nın sınırlı bir müdahalesinin dahi hükümet çalışmaları, parti yönetimi, Meclis grubu, teşkilatlar ve bürokrasi açısından güçlü bir mesaj olarak algılandığını dile getirdi.

Müderrisoğlu’na göre bu tablo, makamların geçici; hizmet anlayışı ve dava bilincinin ise kalıcı olduğunun yeniden hatırlatılması anlamına geliyor.

Seçim Takvimi ve 1,5 Yıllık Kritik Süre

Erkene alınması muhtemel seçim tarihi dikkate alındığında yaklaşık bir buçuk yıllık yoğun bir çalışma dönemine işaret eden yazar, özellikle vatandaşın gündelik yaşamına dokunan sorunların çözümünün siyasi açıdan belirleyici olacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde “ince ayar” yapılana kadar kabine üyelerinin parti teşkilatları, Meclis grubu ve medya ile ilişkilerini yeniden düzenlemesi gerektiğini belirten Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile AKP Tanıtım ve Medya Başkanlığı’nın rolünün daha da kritik hale geldiğine dikkat çekti.

“Erdoğan Lokomotifti” Nostaljisine Uyarı

Müderrisoğlu, parti içinde yaygın olduğu öne sürülen “Nasıl olsa Reis kazanır” anlayışının sürdürülebilir olmadığının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın lokomotif olduğu dönemlere duyulan nostaljinin gerçekçi bir siyasal strateji üretmeye yetmeyeceğini belirtti.

Cumhur İttifakı’nın siyasal duruşunun önemine işaret eden yazar, AKP kadrolarının Cumhurbaşkanı’na yük olan değil, yük alan bir pozisyonda hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Kişisel hesapların ve kariyer planlarının geri planda bırakılması gereken bir döneme girildiğini belirten Müderrisoğlu, önümüzdeki sürecin hem parti hem de iktidar açısından belirleyici olacağı mesajını verdi.