Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AKP’ye katılması siyaset gündemindeki sıcaklığını korurken yeni bir iddia gündeme geldi.

AKP'NİN HEDEFİ 100 TRANSFER

AKP kaynaklarının Çerçioğlu’nun geçişinin ardından farklı partilerden 40 belediye başkanının daha AKP'ye katılmak için başvuruda bulunduğunu belirten tv100 yazarı Hacı Yakışıklı’ ayrıca AKP'nin yerel seçimlere kadar bu sayıyı 100’e tamamlamayı hedeflediğini öne sürdü.

AKP MEMNUN AMA 'ŞARTLARI' VAR

AKP Genel Merkezi'nin, transferlerde katı kriterler uyguladığı iddia eden Yakışıklı bu şartlar arasında, “dürüst, çalışkan ve halka yakın” olma şartları olduğu iddia etti.

AKP'nin Çerçioğlu'nun katılımından memnun olduğu ayrıca, CHP'den başka isimlerin de partiye geçebileceği kulislerde konuşuluyor.