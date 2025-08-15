İktidar medyası yıllardır “Yolsuzluk” iddialarıyla haberleştirdiği, Aydın’ın 15 yıldır büyükşehir belediye başkanlığını yürüten Özlem Çerçioğlu’nu, AKP bünyesine kattı.

Kendisine dokunulmaması karşılığı AKP veya MHP’ye geçebileceği şeklindeki haberlere yıllardır sessiz kalan Çerçioğlu, gündemi sarsan bir karar alarak, Ankara’da düzenlenen törenle AKP’ye katıldı. Yandaş medya ise çerçioğlunun istifasını kamuoyuna çarpıtarak sundu.

“TOPUKLU EFE”YE ROZET TARTIŞMASI: YANDAŞ MEDYA NE DİYOR, GERÇEK NE?

Partisinin 24. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen programda konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmanın ardından bir zamanlar iktidar tarafından yolsuzluk iddialarıyla adından bahsedilen Özlem Çerçioğlu’nu “Aydın’ın Topuklu Efe’si” diyerek sahneye davet etti.

Rozetini Erdoğan’ın taktığını belirten yandaş medyanın haberlerinde bile Erdoğan’ın takmadığı görülürken, haber içerisinde rozetini ‘Erdoğan taktı’ yazıldı.

Öte yandan Çerçioğlu, ilk açıklamasında “Buyursunlar açıklasınlar hakkımdaki iddiaları. Alnım ak, başım dik. Bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde hizmet etmeye devam edeceğim” dedi.

Korkusuz'un haberine göre; Yandaş medya gündeme bomba gibi düşen istifayı çarpıtarak servis etti.

“RANT TALEPLERİNİ REDDETTİ, İPLER KOPTU”

Yandaş medyanın “Çerçioğlu’nun istifasının perde arkası” başlığıyla sunduğu haberlere göre, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve CHP milletvekili Bülent Tezcan imarla ilgili rant taleplerinde bulundu. Bu talepleri reddeden Çerçioğlu, genel merkez desteğini kaybetti ve “candaş medya” üzerinden karalama kampanyalarının başlatıldığı iddialarını gündeme getirdi.

“KRİZİ DERİNLEŞTİREN HAMLE”

Haberde, Çerçioğlu’na yakınlığı ile bilinen Nazilli İlçe Başkanı Naim Atmaca’nın görevden alınması “krizi derinleştiren hamle” olarak lanse edildi. Kadın kolları seçiminde ise, Çerçioğlu’nun desteklediği aday yerine milletvekili Süleyman Bülbül’ün desteklediği Nilgün Aktaş’ın seçilmesi, “Aydın siyasetinde gerilimi artırdı” şeklinde yansıtıldı.

Ayrıca, CHP’nin 10 Temmuz’daki belediye başkanları toplantısında Özgür Özel’in tüm belediye başkanlarıyla tokalaşırken, Çerçioğlu’nun elini havada bırakması “parti içinde soğukluk göstergesi” olarak haberleştirildi.

Yandaş medya, Çerçioğlu’nun ayrılığını da “Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ile çok sayıda belediye meclis üyesi de CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçti. Bu hamle, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki çoğunluğu tehlikeye soktu” ifadeleriyle kamuoyuna aktardı.

ÇERÇİOĞLU’NUN ROZET TÖRENİ PARTİ İÇİN KRİZ YARATTI

Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılım töreni, parti içinde sert tartışmalara yol açtı. Bazı AKP’liler, geçmişteki yolsuzluk iddialarını hatırlatarak bu durumu “siyaset adına utanç” olarak yorumladı.

AKP'NİN 'AYDIN' PLANI İFŞA OLDU

Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti’ye geçmesiyle birlikte bazı Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerinin istifaya zorlandığı iddiaları gündeme geldi. Sözcü TV yayınına katılan gazeteci Mustafa Balbay, AKP’nin bu süreç için yoğun bir çaba içinde olduğunu belirterek, “En az 16 kişiyi AKP'ye geçirmeleri gerekiyor. An itibarıyla 6 kişilik kulis bilgisi var. Asıl beklenti bugün toplu bir geçişti ama başaramamışlar. Şimdi adım adım bunun için zorluyorlar” dedi.

Çerçioğlu’nun son dönemde üyelere istifa baskısı yaptığı iddiaları gündeme gelirken, Sözcü TV'de Serap Belovacıklı ile 'Aklın Yolu' programına katılan gazeteci Mustafa Balbay, AKP'nin bir sonraki adımını ifşa etti.

Aydın’da Özlem Çerçioğlu’na yönelik tepkiler sürüyor. Gazeteci Mustafa Balbay, durumu iki temel boyut üzerinden değerlendirdi.

İlk boyut, Efeler Belediyesi önünde yapılan miting ile ilgili. Balbay’a göre, asıl büyük miting pazartesi günü gerçekleştirilecek.

İkinci boyut ise Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki güç dengeleri. Mecliste 81 üye bulunuyor ve bunların 52’si CHP’ye, 19’u AKP’ye, 6’sı MHP’ye, 2’si İYİ Parti’ye ait. CHP, bu tabloyla mecliste net bir üstünlüğe sahip. Ancak AKP, üyeleri istifa ettirerek belediye yönetimini ele geçirmeyi hedefliyor.

Kulislere göre, şu an CHP’li meclis üyelerini, Çerçioğlu ve ekibiyle birlikte istifa ettirmek için olağanüstü bir çaba gösteriliyor. En az 16 kişinin AKP’ye geçmesi gerekiyor; mevcut durumda sadece 6 kişi bu sürece dahil olmuş durumda. Toplu geçiş beklentisi gerçekleşmese de, süreç adım adım ilerliyor.

AKP’nin planladığı 75 kişilik yönetim kadrosu dikkate alındığında, Çerçioğlu’nun artık belediye yönetiminde etkili olamayacağı öne çıkıyor.

ERDOĞAN “İÇLERİNDEN OLMALI” DEMİŞ

Yazarımız Can Coşkun, dün kaleme aldığı ve gündeme bomba gibi düşen yazısında, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun transfer sürecinin bugüne kadar hiç konuşulmayan etkenlerini aktarmıştı. Coşkun ayrıca, Çerçioğlu’nun partisinde kalsaydı bir daha aday olamayacağını bildiğini de vurgulamıştı.

Geçtiğimiz ay Can Coşkun, iktidar partisinin 2028 seçimleri için figür eksikliğini yaşadığını ve bunun tartışmalara yol açtığını yazmıştı. Çerçioğlu da bu süreçte “figür” transferi olarak kayda geçti. Coşkun, “Bu ‘figür’ transferi iddiasını yazdığım güne dönüp, aslında arka planda ne söylendiğini ilk kez yazacağım” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, transfer harekâtını Ocak ayında başlatırken ilk hedefin Yeniden Refah Partisi olduğunu ve çok sayıda kulisin arka arkaya doğrulandığını belirtti. Ayrıca, diğer partilerden de çok sayıda ilçe belediye başkanı ve milletvekili transfer edildi.

Erdoğan’ın transferler öncesi, Beştepe’de kendisine saha araştırmalarını sunan ekibe şu ifadeyi kullandığı öğrenildi:

“Bize gelecek olanlar, içlerinden olmalı. Partili gibi görünen değil gerçek partililerden bize katılabilecek isimler güç verir”

Ancak bu kısmı “off the record-kayıt dışı” olarak söylenmiş..

Can Coşkun, yazısının devamında “Dünkü transferlerle doğrulanan yazının ardından, kaynağıma tekrar sordum ve yazdım...

Dün yazdığım yeni isimlerin de “İçlerinden” stratejisi ile bağlantılı olacağı açık. Ege Bölgesi’ne bakmaya devam etmekte fayda var. CHP için de belki ön alma stratejisi gerekir...” ifadelerini kullandı.