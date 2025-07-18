Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Schengen vizesi konusunda Türk vatandaşlarına yönelik kolaylık sağlayacak yeni bir uygulamanın devreye gireceğini açıkladı. 15 Temmuz tarihli karara göre, daha önceki vizelerini yasal çerçevede kullanmış olan ve “iyi niyetli” olarak değerlendirilen başvuru sahiplerine, çok girişli vize verilmesini mümkün kılan daha esnek kurallar uygulanacak. AB'nin Türk vatandaşlarına yönelik vize kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk yetkili ise "Dağ fare doğurdu" ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu'nun, Türk vatandaşlarına Schengen vizesinde kolaylık sağlayacak kuralın işletileceği yönündeki kararını T24'e değerlendiren Dış politika analisti Barçın Yinanç, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yinanç, alınan karara ilişkin 10 sene öncede durumun böyle olduğuna belirterek şu ifadeleri kullandı:

- Şu krediyi (AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Thomas Hans) Ossowski'ye vermek lazım: Bir önceki büyükelçiye 'vize' dendiğinde 'Bu benim alanım değil, bu, bireysel olarak ülkelerin kendi meseleleri' diyordu; bu konuya çok el atmak istemiyordu. Ossowski geldiği günden beri bu meseleye el atmaya çalıştı.

- 10 sene önce böyleydi zaten: İlk defa başvurduğunda 10 gün alıyordun, ikinci başvurduğunda üç ay, üçüncüsünde altı; bir yıl, iki yıl, üç-beş yıl, diye gidiyordu. Anladığım kadarıyla bunu geri getiriyorlar. Ama biraz farklı bir uygulama var. Bundan önce 18 kere başvurmuş olman bir şey ifade etmiyor, biraz sıfırlıyorlar gibi anlıyorum. İlk 10 günlük başvurudan sonraki başvuruda 6 ay, sonra 1 yıl, daha sonra 3 yıl...

TÜRK YETKİLİDEN ÇARPICI YORUM

Yinanç, AB'nin bu konuda geçtiğimiz ay bir karar aldığını hatırlatarak, görüşlerine başvurduğu bir Türk yetkilinin vize kararına ilişkin “Dağ fare doğurdu” değerlendirmesini yaptığı açıkladı.

AB'nin kararını "Bir parmak bal çalma durumu olduğunu anlıyorum," ifadeleri ile değerlendiren Yinanç, şunları söyledi:

- Türkiye'nin stratejik olarak çok önemli bir müttefik olduğunu söylerken bir şeyler vermeleri gerekiyor. Ne kadar manalı olacak bilmiyorum ama buradaki en önemli sorunlarından bir tanesi başvuranların randevu bulamaları.

- Diğer üçüncü ülkelerde olduğu gibi bazı usulsüz hareket eden seyahat acentaları var. Sistemin bloke olmasına neden oluyorlar. Aynı zamanda dokümanlar üzerinde usulsüz işlem yapabiliyorlar. Kolaylaştıracaklarını sanıyorlar ancak olumsuz etkisi oluyor. Beş yüz Euro karşılığında vize randevusu sattıklarını duyuyoruz ama tabii ki bu tür faaliyetlerinde her zaman başarılı olamıyorlar. Türk vatandaşları bu yasal olmayan hizmetler için para veriyorlar. Son yılda resmi makamlarla da iş birliğimizi başlattık.

RANDEVU KUYRUKLARI HEMEN BİTMEZ

Avrupa Birliği Küresel Araştırmalar Derneği Başkan Yardımcısı Can Baydarol, kararı NTV yayınında değerlendirdi.

5 yıllık vize alan bir kişinin bir sonraki başvurusunda tekrar 6 aylık vizeye düşebildiğini hatırlatan Baydarol, "Her şey kurala bağlanmış gibi duruyor ama ilk başvuruda reddedilme hali düzenlenmemiş." dedi.

Bir dönem artan Türkiye-AB siyasi geriliminden bahseden Baydarol, "Son dönemde görüyoruz güvenlik meselesi ortaya çıkınca Avrupa güvenlik sorunları Türk ordusuna mecbur olduklarını giderek daha fazla görmeye başladılar." diye konuştu.

Baydarol, vize başvurusunda randevu kuyruklarının hemen bitmeyeceğini de dile getirdi.

BAKAN BOLAT'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB Komisyonunun dün itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Schengen vizesinde kolaylaştırma ve hızlandırma konulu yeni bir belge hazırladığını ve bunu üye ülkelere gönderdiğini söyledi.

Kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Bolat, "AB Komisyonu dün itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Schengen vizesinde kolaylaştırma ve hızlandırma konulu yeni bir belge hazırlamış ve üye ülkelere göndermiştir İlk defa vize almışlara ikinci başvurularında önce 6 aya kadar, sonra 1 yıla, 2 yıla, 3 yıla ve 5 yıla kadar uzun süreli ve çok girişli vize verilmesi imkanı uygulanacak" dedi.

YANDAŞ MEDYA 'MÜJDE' DİYEREK DUYURDU

İktidara yakın medya kuruluşları, Avrupa Birliği’nin Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesiyle ilgili adımını “müjde” ifadesiyle manşetlerine taşıdı.

Yeni Akit, haberi “Türk vatandaşlarına Schengen vizesi müjdesi!” başlığıyla servis ederken, Yeni Şafak da “Avrupa Komisyonu’ndan Türk vatandaşlarına Schengen vizesi kolaylığı müjdesi geldi” ifadesini kullandı. Gazete, daha önceki vizelerini kurallara uygun şekilde kullanmış ve istikrarlı seyahat geçmişine sahip Türk vatandaşlarının artık çok girişli kısa süreli vizelere daha rahat ulaşabileceğini vurguladı. Milliyet gazetesi de gelişmeyi “müjde” şeklinde duyuran yayınlar arasında yer aldı.