21 Nisan'da oynanan Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında stadyumun hemen üzerinden F-16 ve Sikorsky helikopterleri uçmuş, hava araçlarının neden olduğu gürültü canlı yayına net şekilde yansımıştı. Uçakların Konyaspor'a verdiği yakın destek ile bilinen Konya 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş'un talimatı ile stadın üzerinden uçurulduğu öğrenildi. Kuş, yaşanan skandalın ardından görevden alınarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahına çekildi.

MSB İDDİALARI DOĞRULADI

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın yapacağı açıklama merakla bekleniyordu. Basın açıklaması yapan Bakanlık yetkilileri Kuş'un görevden alınmasına ilişkin şu ifadeleri kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir."



Maç sırasında stadyumun üzerinden geçen Sikorsky T70 helikopteri

YANDAŞ MEDYA ‘RUTİN EĞİTİM UÇUŞU’ DEMİŞTİ

Bugün Yeni Şafak gazetesi, Kuş’un geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı uçağıyla koruduğunu anımsatarak, “Muhafızı neden görevden aldılar: Mete Kuş neden hedefte” manşetiyle çıktı. Haberde, “Uzun süredir FETÖ’nün hedefinde olan 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, sosyal medyadaki asılsız iddiaların ardından görevden alındı. Konya’da yaklaşık 1 aydır gece görüşü kapsamında devam eden uçuşlar, Konya-Fenerbahçe maçı için özel olarak yapılmış gibi gösterildi, ardından da Kuş’un görevden alındığı servis edildi” cümleleri yer buldu.

Sabah gazetesi ise geçtiğimiz gün internet sitesinden, “Tümgeneral Mete Kuş FETÖ’cülerin hedefinde” başlığıyla, yapılan uçuşların Konyaspor’a destek için değil, rutin eğitim uçuşları olduğunu yazmıştı.