CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak Gürsel Tekin ve beraberindeki heyetin atanmasının ardından CHP'li vekillerin çağrısıyla 'parti üyeleri' il başkanlığı binasına davet edildi.

İktidara yakın medya, "sokak çağrısı" olarak lanse ederken CHP lideri Özgür Özel'e de söz konusu çağrı üzerinden hapis tehdidinde bulunuldu.

"NE BEN NE DE PARTİMDEN BİR BAŞKA YÖNETİCİ İNSANLARI SOKAĞA DAVET ETMİYOR"

CHP lideri Özel, İçişleri Ali Yerlikaya'nın CHP İl Binası önünde devam eden protestolar için "Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır" sözlerine, "Ne ben ne partimden bir başka yönetici, insanları sokağa, şiddete davet etmiyor. Partimizin üyelerini kendi binasına almayan, insanları sokakta bırakan, böyle yaparak bir güvenlik sorunu yaratan, kanunsuz emirle devletin polisini vatandaşla karşı karşıya getirmeye çalışan sizlersiniz" paylaşımıyla yanıt vermişti.

'SELAHATTİN DEMİRTAŞ' TEHDİDİ

Özel sokak çağrısı bulunmadığı defalarca yinelerken, iktidara yakın medyadan tehdit gibi bir 'haber' servis edildi.

Haberde, "Hukukçular sokak çağrısını değerlendirdi: Özgür Özel, Selahattin Demirtaş’ın yolunda" başlığıyla eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın onlarca yıl hapis cezasına çarptırıldığı örnek gösterildi.

Haberde, Demirtaş'ın "6 ayrı suçtan 42 yıl" hapis cezasına çarptırılması 'örnek' olarak gösterildi.