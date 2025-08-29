Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklamaları Suriye'de harekat ihtimalini gündeme getirirken iktidara yakın Türkiye gazetesinin 1 Eylül'de Suriye'de büyük bir saldırı olacağı iddiası kulislere bomba gibi düştü. Yandaş gazete PKK'nın Suriye uzantısı YPG, Dürziler ve Nusayriler'in 1 Eylül'de büyük bir ayaklanmaya hazırlandığını yazdı.

Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde “Yönünü Ankara’ya ve Şam’a dönenler kazanacak. Kıblesini şaşırıp kendilerine yeni yabancı patronlar arayanlar eninde sonunda kaybedecektir. Şunu da biliyoruz ki kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz" çıkışının ardından Suriye'de terör örgütü YPG'ye yönelik operasyon gerçekleştirileceği ihtimali konuşulmaya başlandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Erdoğan'ı işaret ederek, "Türk Silahlı Kuvvetleri 7/24 kendi görevinin başında, hazır bekliyor. Şurada şu olacak, burada bu olacak gibi bir şey söylemek istemiyorum. Ama asıl bizim söylemek istediğimizi zaten Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Aynı ifadeyi ben de tekrarlıyorum." dedi.

Gazete, Şam’da konuştukları güvenlik kaynaklarının YPG, Esad yanlılarının ve Dürzilerin arasında ciddi bir koordinasyon kurulduğunu ve 1 Eylül parolasıyla büyük bir saldırı hazırlığı yapıldığını söylediğini aktardı.

Suriyeli kaynak şu ifadeleri kullandı:

Bunun için binlerce masumun kanını dökmeyi göze aldılar. Ayrıca ‘Suriye ordusu katliam yapıyor’ yalanıyla uluslararası destek arayacaklar. Nihai amaç üç farklı cepheden açacakları ateşle ordumuzu zayıf düşürmek. Bir diğer hedef ise Lazkiye-Süveyda-Kamışlı arasında bağlantı kurmak. Yani İsrail’i Akdeniz’den Fırat’a ulaştırmak. Sahadakilerin tamamı piyon. Planın gerçek sahibi Tel Aviv ve Netanyahu yönetimi. Bütün bu gelişmelerden haberimiz var ve biz de hazırlıklarımızı bu senaryoya göre yapıyoruz.

Bağımsız Suriyeli Kürtler Birliği Başkanı Abdulaziz Temo da PKK'nın Kandil'den düzenli olarak terörist sevk ettiğini söyledi. Temo, "Son gelen 1.300 kişilik terör kafilesi Rakka’ya yerleştirildi. Kamışlı dâhil her yerde tedirginlik var. Rakka’ya giden Kandil kadrosu ile Suriyeli teröristler çatıştı. PKK kampında Fülul isimli eski Esad komutanı, Kandil ekibiyle tartıştı ve silahlı çatışma çıktı. Ölen ve yaralanan terör örgütü mensupları var ve gerilim sürüyor." dedi.