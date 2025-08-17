Özel’in paylaştığı iş insanı Murat Kapki’nin Mücahit Birinci’den şikayetçi olduğu dilekçede, “Birinci’ye ’Fuat Uğur, Cem Küçük ve Nedim Şener devamlı benim hakkımda yalan dolan yazılar yazıyor ve konuşuyorlar’ dedim. O da, ‘Hepsi bende. Sen merak etme, ben halledeceğim’ dedi” ifadeleri yer aldı. Bunun ardından bu isimler arasında sert bir kavga başladı.



BİRİNCİ'YE DAVA AÇIYOR



Hürriyet yazarı Nedim Şener, AKP’li Mücahit Birinci’ye küfür etti, “G..üne o mektubu sokarım” dedi. “Murat Kapki yemler diye koşa koşa gidip görüşmeye utanmadın mı? Orada bu pis ağzınla adımı andıysan hukuk önünde hesabını sorarım” diyen Şener, dava açacağını söyledi.



'BENİM SİKLETİM DEĞİL'



Mücahit Birinci ise Şener’e aynı üslupla yanıt vererek, “Sen beni korkuttuğun badem bıyıklı ‘FETÖ’cü mü sandın? Adam ol adam! Anlamadan dinlemeden g...den element uydurma. Sen kimsin ulan ben senin ismini geçireyim!” ifadelerini kullandı. Birinci, Şener için “Sikletim değil” dedi.



'KAYIĞA BİNMEYECEKTİN'



Konuyu köşesine taşıyan Türkiye yazarı Cem Küçük ise “Murat Kapki’nin davasını almayı kimseye izah edemezsiniz. Mücahit Birinci’nin yaptığı baştan aşağı yanlış. Para almadım diyor Mücahit ama o kayığa bindikten sonra almadım desen de muhalifler aldı derler” yorumuyla Birinci’ye tepki gösterdi.



'PARA İÇİN GÖZÜ DÖNDÜ'



AKP’li gazeteci Fuat Uğur ise “Mücahit Birinci’yi bu pisliğe bizlerin adını da bulaştırdığı için hiç affetmeyeceğim. Bu rezaletin sorumlusu bizzat böyle bir vekalet işine giren, Murat Kapki’nin vekaletini üstlenen Mücahit Birinci. Bu kadar mı gözün döndü hakikaten para için?” sözlerini kullandı.