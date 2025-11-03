İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Fuat Uğur, dün X hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın X hesabına gelen etkileşimi eleştirdi.

Erdoğan'ın bir paylaşımının yaklaşık 273 bin etkileşim almasına dikkat çeken Uğur, "AK Parti'nin 12 milyon üyesi olduğuna inanmak güç. Herhâlde 273 bin kişi civarında olmalı" ifadelerini kullandı.

"ÜYE SAYISI 273 BİN CİVARINDA OLMALI"

​Erdoğan’ın 21,2 milyon takipçisi bulunan X hesabındaki "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi" paylaşımı, şu sıralarda 353 bin görüntülemeye erişti.

Gazeteci Fuat Uğur ise bu görüntülenme sayısını AKP'nin resmi üye sayısı ile karşılaştırdı.

​Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resmî internet sitesinde AK Parti’nin üye sayısı 3 Kasım itibarıyla 10 milyon 878 bin 733 kişi olarak açıklanmıştı. Fuat Uğur ise, "AK Parti'nin 12 milyon üyesi olduğuna inanmak güç. Herhâlde 273 bin kişi civarında olmalı" tespitinde bulundu.

Bugün ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi X hesabından, 41. İSEDAK Toplantısı Açılış Töreni'nin canlı yayını paylaşıldı. 11.10'da yapılan paylaşım 13.00 itibariyle 65,7 bin görüntüleme aldı.