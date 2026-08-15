AKP'nin 25. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı partilerinden istifa ederek AKP'ye katıldı. 10 isme etkinlikte rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı.

ERDOĞAN'IN ROZET TAKTIĞI VEKİLLER

Erdoğan'ın rozet taktığı milletvekilleri arasında, İYİ Parti’den istifa edip AKP’ye katılan Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ile Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Gelecek Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici yer aldı.

CHP’DEN 5 BELEDİYE BAŞKANI AKP’YE GEÇTİ

Partilerinden istifa edip AKP'ye katılan belediye başkanları arasında şu isimler yer aldı:

CHP’den istifa eden Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, CHP’den istifa eden Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Eyüp Çırpanoğlu, Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden Kütahya Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, CHP’den istifa eden Kütahya Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, DEM Parti’den istifa eden Şırnak İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır, CHP’den istifa eden Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu ve CHP’den istifa eden Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli.

‘CHP’DEN 3 BELEDİYE BAŞKANI DAHA AKP’YE GEÇECEK’

AKP’ye geçen isimlerin ardından TV100 ekranlarında konuşan iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Sinan Burhan, Ankara’da CHP’den üç belediye başkanının daha AKP’ye katılma ihtimalinin kulislerde konuşulduğunu iddia etti. Kalecik, Nallıhan ve Polatlı isimlerinin konuşulduğunu öne süren Burhan, “Eğer bu isimler de CHP’den istifa ederse CHP’den istifa etmelerinden daha önemlisi, Mansur Yavaş niçin bu belediye başkanlarını tutamamış” ifadelerini kullandı.