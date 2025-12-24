Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonuna ilişkin her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.

Ünlü isimlerin gözaltına alınmasıyla başlayan ve Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tutuklanmasıyla daha da büyüyen operasyonlarda yeni isimlerin gözaltına alınması bekleniyor.

Konuya ilişkin son olarak iktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçük, yorumcu olarak katıldığı programda yine çarpıcı iddialarda bulundu.

"A PREMİUM STATÜSÜNDEKİ İSİMLERE UZAYACAK"

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında "Fuhuşa teşvik veya aracılık" suçlamasıyla tutuklanan "Cihanna" lakaplı fenomen Cihan Şensözlü'nün etkin pişmanlıktan faydalanarak bildiklerini anlatması halinde soruşturmanın çok daha büyük isimlere gidebileceğini iddia eden Cem Küçük, "Türkiye'nin en büyük holdinglerinin varisleri. Bunlar Türkiye’nin en büyük sanatçıları, A Premium statüsündeki isimlere uzayacak.” ifadelerini kullandı.