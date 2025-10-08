İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi sık sık ekonomi yönetimine eleştirilerini manşetlerine taşırken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i tiye alan bir paylaşım da Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan'dan geldi.
Şimşek'in "Önümüzdeki süreçte az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını sağlayacak düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” açıklamasını alıntılayan Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan “Vallaha mı?” diyerek Şimşek'i tiye aldı.
Yeni Şafak gazetesi son zamanlarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetimini hedef alan açıklamalara imza atıyor.