Yeni Şafak'ın manşetten verdiği "Krizin ana nedeni Maliye'nin göz yumduğu vergisiz döviz düzeni" haberinde, "Gelir Vergisi Kanunu 75, 80, 82. maddeleri kapsamında döviz kazançlarının vergiye tabi olması gerekirken, Maliye Bakanlığı bu hükümlere rağmen bireylerin yüklü miktardaki döviz kazançlarından vergi almıyor. Yıllardır süren vergisiz döviz düzeni, Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı ekonomik çalkantıların ana nedeni olarak öne çıkıyor. Ekonomiyi kıskaca alan vergisiz döviz düzeni enflasyonu körüklüyor, faizleri yükseltmek için koz olarak kullanılıyor" denildi.

"BAKANLIK İDARİ SORUMLULUKTAN KAÇIYOR"

Haberde, şu ifadeler yer aldı:

"Türk Lirası’nın değerini eriten ve itibar kaybına neden olan vergisiz döviz düzenine son verme görevi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda olmasına rağmen bu konuda idari sorumluluktan kaçınılması dikkat çekiyor. Bireysel döviz kazançlarından %25 vergi uygulanırsa, spekülasyon son bulur, dövize talep azalır, Türk Lirası’na güven artar, faiz baskısı düşer ve enflasyonun ateşi söner. Bugüne kadar birçok finansal krizin tetiklemesine neden olan vergisiz döviz düzeninin devem etmesi, yeni krizler çıkarmak için tetikte bekleyen çevrelerin elinde koz olaya devam edecek."

YENİ ŞAFAK DAHA ÖNCE DE PEK ÇOK KEZ ŞİMŞEK'İ HEDEF ALMIŞTI

Yeni Şafak gazetesi, Bakan Mehmet Şimşek'i daha önce de hedef almıştı. "Yüksek faize rağmen enflasyon yüzde 38" başlıklı haberinde, "Ekonomi yönetiminin yaklaşık iki yıldır yürüttüğü ortodoks politikalara rağmen enflasyonla mücadelede istenilen sonuç alınamadı. Yüksek faize ve alınan onca kısıtlayıcı tedbire rağmen enflasyon, 22 ay önceki seviyesi olan yüzde 38’e ancak düşürülebildi" denilmişti.

Ayrıca, “Faiz arttı dolar yükseldi enflasyon azdı: Üretim düştü sanayi duruyor” başlıklı manşette çıkan haberde eleştiriler şöyle sıralandı:

"Türkiye; Haziran 2023’ten önce yaşanan Kovid-19 salgını, Rusya- Ukrayna Savaşı, 6 Şubat depremleri ve iki ayrı seçime rağmen düşük faiz sayesinde üretimini, istihdamını ve ihracatını artırarak büyümeye devam etti.

Yaşanan onca olumsuz hadise karşısında tökezlemeyen Türkiye, son 24 aydır yüksek faizle boğuşuyor. Ekonominin önündeki tek engel olarak görülen yüksek faize dayalı Ortodoks para politikası, enflasyonla mücadelede istenilen sonucu vermek bir yana ülkeye ağır yük bindirdi.

Mayıs 2024’te yüzde 75,45 ile zirveyi gören enflasyon kemer sıkma politikaları uygulandığı halde ancak yüzde 37,86’ya düşürülebildi. Yüksek faiz binlerce işletmenin kapısına kilit vurmasına, emek yoğun sektörlerde de işten çıkarmalara yol açtı."