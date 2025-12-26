Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında ikinci kez gözaltına alındı.

Saran’ın gözaltına alınmasının ardından AKP’li Şamil Tayyar katıldığı bir televizyon programında, "Sadettin Saran'ın tutuklanma ihtimali yüzde yüz. Ela Rümeysa Cebeci'nin görece daha az suçlamaya maruz kaldığı yerde ya da Mehmet Akif'in benzer suçlamalarla tutuklandığı yerde..." ifadelerini kullandı.

Saran haftada 2 gün imza şartı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

'ASLINDA ACAYİP SALLIYOR'

Şamil Tayyar'ın açıklamalarına değinen Hakan, Tayyar’a sert sözlerle yüklendi.

Hakan, “Bazen tuttursalar da aslında acayip sallıyorlar” ifadelerini kullandığı yazısında şunları kaydetti:

"Önceki gece televizyon yorumcularının sözleri:

– Sadettin Saran yüzde yüz tutuklanacak.

– Başka alternatif söz konusu bile değil.

– Kesin tutuklanacak abi.

– Öyle böyle değil çok kötü tutuklanacak.

Dünkü gelişme:

Sadettin Saran tutuklanmadı.

Girişi, gelişmesi, sonucu şudur bu işin:

Bazen tuttursalar da aslında acayip sallıyorlar."