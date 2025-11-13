Rasim Ozan Kütahyalı’nın, tutuklu bulunan İBB Medya AŞ Başkanı Murat Ongun için “Ya itirafçı olacak ya da hapisten cesedi çıkarsa şaşırmam” demesi büyük tepki çekti.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bu sözlerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma ve hazırladığı iddianameye ağır bir darbe niteliğinde olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Bu adam isteyerek ya da istemeyerek Başsavcılık aleyhine oluşturulan olumsuz kampanyanın bir numaralı odağı haline gelmiş durumda.

Her defasında provokasyon. Her defasında toplumsal kışkırtma. Her defasında iktidar aleyhine hava. Her defasında rezillik. Her defasında kepazelik.

“Dur” diyen de çok oldu ama adamın rezillikleri bir türlü durdurulamıyor.”

Ahmet Hakan’ın bugünkü köşesinden ‘Kendini Asarsa Hiç Şaşırmazmış’ başlıklı bölüm şöyle:

Belediye davasında savcılığın iki türlü karşıtı var:

- BİR: Hiçbir suçlamayı ciddiye almayıp “Hepsi yalan abi” diyerek konuyu geçiştirme operasyonu yapanlar.

- İKİ: Güya savcılığın iddialarına destek olurken ağızlarından çıkanı kulakları duymayan tipler.

İkinci kategori, birinci kategoriden bile daha tehlikeli.

Çünkü bu tipler, savcılığın iddialarının en birinci sulandırıcıları.

Bir örnek vereceğim:

Geçmişten bugüne bu tür olaylarda yaptığı provokasyonlarla tanınan bir tip, güya iddianameyi savunurken...

Murat Ongun’la ilgili şunları söylemiş:

“Hapiste kendini öldürürse hiç şaşırmam. Kendini asabilir Murat Ongun. İçeriden ölüsü çıkar.”

Hadi bu sözlerin ahlaki düşüklüğünü, acımasızlığını, vicdansızlığını bir tarafa bırakalım.

Bu sözler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmaya ve hazırladığı iddianameye indirilmiş çok ağır bir darbedir.

Bu adam isteyerek ya da istemeyerek Başsavcılık aleyhine oluşturulan olumsuz kampanyanın bir numaralı odağı haline gelmiş durumda.

Her defasında provokasyon. Her defasında toplumsal kışkırtma. Her defasında iktidar aleyhine hava. Her defasında rezillik. Her defasında kepazelik.

“Dur” diyen de çok oldu ama adamın rezillikleri bir türlü durdurulamıyor.