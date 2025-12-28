Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasının ardından AKP, uzun süredir yürürlükte olan medya stratejisinde değişikliğe gidiyor.



Yapılacak değişiklik ile AKP'yi televizyonda savunma görevi yandaş gazetecilerden alınarak AKP'li milletvekillerine verilirken, bu değişikliği Hürriyet yazarları Ahmet Hakan ve Hande Fırat duyurdu.



AKP'Lİ GAZETECİLERE TEPKİ: 'ACAYİP SALLIYORLAR'



Kararın ardından söz konusu duruma iktidara yakın gazeteciler Zafer Şahin ve Sinan Burhan tepki gösterirken, ekranlara çıkmayacağını açıklayan Şahin'in ardından tartışma yeniden alevlendi.



Ahmet Hakan, alınan kararın doğru olduğunu savunarak, AKP'ye yakın gazetecilerin 'kulis bilgisi' adı altında kullandığı ifadelere tepki gösterdi. Hakan, isim vermeden Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında tutuklama kararı çıkacağını öne süren eski AKP milletvekili Şamil Tayyar'ı hedef alarak, “Acayip sallıyorlar.” ifadelerini kullandı.



TAYYAR SERT YANIT VERDİ: 'SİCİLİ BOZUK'



Tayyar, TGRT Haber’de Hakan’ın eleştirisine cevap verdi. “Ahmet Hakan sicili bozuk, itibarlı birisi değil.” diyen Tayyar “Dün hükümete sövüyordu bugün övgüler diziyor, yarın ne yapacağını kestirmek zor. Eğer bir sallamadan söz ediyorsak kendisi listenin başında gelir diye düşünüyorum.” şeklinde konuştu.





