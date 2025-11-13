Soruşturma devam ederken iktidara yakın basında yargısız infaz niteliğinde çok sayıda yalan ortaya atılmıştı. Bu iddiaların en başında 560 milyar lira yolsuzluk yapıldı, otele gelinip çanta çanta paralar ile çıkıldığı gibi iddialar yer alıyordu.

İDDİA: 560 milyar lira yolsuzluk yapıldı

Gerçek: 560 milyar lira yolsuzluğa dair bir iddia, iddianamede yer almadı. 560 rakamı dahi iddianamede geçmedi.

İDDİA: Otellerdeki gizli toplantılarda valizlerle para taşındı.

Gerçek: İddianameye de yansıyan görüntülerde savcılık çantalarda para değil jammer olduğunu tespit etti.

İDDİA: Fatih Keleş, Mehmet Murat Çalık ve Murat Ongun itirafçı oldu.

Gerçek: İddianamede üç ismin de itirafçı olmadığı ortaya çıktı

İDDİA: Cenaze aracıyla yurt dışına para kaçırıldı.

GERÇEK: Böyle bir konu iddianamede yer almadı.

İDDİA: Bloomberg Yarışması’ndan çok para alındı, 1 milyon gösterildi.

Gerçek: İddianamede böyle bir şey söz konusu dahi edilmedi

İDDİA: Reklam paraları Dilek Kaya İmamoğlu’nun kişisel harcamalarında kullanıldı.

Gerçek: Dilek İmamoğlu hakkında iddianamede böyle bir şey geçmedi.

İDDİA: İmamoğlu’na ait lüks araçlar bir otoparkta bulundu

Gerçek: Levent Uysal’a ait olduğu ortaya çıktı. Bu araçlar iddianamede yok.

İDDİANAMENİN İÇİNDEN

CHP’yi ele geçirmenin delili: Pankart

Başsavcılık, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen kurultayında çekilen görüntüleri ve yapılan konuşmaları partiyi “ele geçirme planının” kanıtı olarak dosyaya koydu. “Türkiye İçin ÖZGÜR Gelecek’ pankartının delegeler tarafından sallandığı görülmüş, akabinde kalabalık bir grubun “Güzel günler göreceğiz, güneşli günler, motorları maviliklere süreceğiz ve Özgür Başkan, Özgür Başkan” şeklinde tezahüratlar yaptığı duyulmuştur” denildi.

Kurultayda parti içi yarış suç sayıldı

Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı seçildiği 38. Olağan Kurultay’da verilen parti içi mücadele de suç sayıldı. Savcılık, Ekrem İmamoğlu’nun 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı gösterilmediği için partinin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı “gizli faaliyetler” yürüttüğünü ileri sürdü. Savcılığın iddiasına göre Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen CHP yöneticilerini “çeşitli vaatlerle” yanına çekti. İddianamede CHP’ye yönelik kapatılma davası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulunulması istenmişti.

Sır ismin ifadesi: Duyduğuma göre

Gözaltında mı değil mi diye günlerce konuşulan Serdar Haydanlı dört kez ifade verdi. İddianamede “örgütün çalışmasına ilişkin şemayı” duyduklarından yola çıkarak tarif ediyor:

“2019 belediye seçimlerinden sonra İBB tarafından yapılan ihalelere, alt ihalelere, bu ihaleleri kazanan şirketlerin iş yaptırdığı veya sahte fatura aldığı şirketlere, daha sonra çek kesmek suretiyle nakde çevriler paraların nasıl aklandığına dair hazırlamış olduğum şemayı savcılığınıza sunuyorum. Bu şemayı birinci ifademde bahsetmiş olduğum Gökhan Köseoğlu’nun süreç içerisinde bana anlattığı bilgilerden yola çıkarak hazırladım.”

Haydanlı’nın gözaltına alındıktan sonra özel muameleye tabi tutulduğunu Özgür Özel açıklamıştı. Kendisinin de alacaklarını tahsil etmek için naylon fatura kestiğini iddia eden Haydanlı için iddianamede örgüte yardım, suçtan elde edilen gelirin kaynağı gizlemek ve suç gelirini aklamaktan ceza isteniyor.

Tek kare fotoğraf delil olarak sayıldı

İBB iddianamesinde örgüt yöneticisi olarak gösterilen Hüseyin Gün’ün Ekrem İmamoğlu’yla çekilmiş tek kare fotoğrafı delil sayıldı. Casuslukla suçlanan Gün’ün bakanlık yapmış bir çok AK Partili ve bugünün MİT Başkanı İbrahim Kalın’la çekilmiş fotoğrafları da bulunuyor.

İki kişinin kopyala-yapıştır ifadesi

İBB’ye yönelik operasyonlar kapsamında 10 Temmuz tarihinde tutuklanan ve iddianamede “şüpheli” olarak geçen mali müşavir Cem Çelik ile yine iddianamede “şüpheli” sıfatıyla yer alan ve etkinlik sektöründe faaliyet gösterdiği belirtilen Burak Biçer’in birebir aynı ifadeleri vermeleri dikkat çekti. Biçer’in söz konusu ifadeyi 8 Nisan’da verdiği belirtilirken Çelik’in ise aynı ifadeyi 23 Nisan’da verdiği iddianamede yer aldı.

15 gün arayla verilen iki ifadede, “Ağustos ayı gibi Güldem Hanım beni arayarak SK Prodüksiyondan” kısmıyla başladı. Anlatılan olay örgüsü, noktasından virgülüne kadar aynı olan ifade “750.000 TL komisyon adı altında para istedi. Bende bunu kabul ettim. Görüşmemizden 1-2 gün sonra şu an hatırlayamadığım ve ve numarası bende olmayan bir şahıs benden parayı alarak gitti...” denilerek bitirildi.

Yüksek lisans tezi de iddianamede

Lisans ve yüksek lisans diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu’nun yüksek lisans tezi de iddianamede yer aldı. Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, etkin pişmanlık ifadesinde İmamoğlu’nun 2014 yılında yüksek lisans tezini belediye personeli Birsen Aydın’ın yazdığını iddia etmişti. Ancak İmamoğlu’nun tezi 2017 yılında yazıldı. “Belediyelerde insan kaynakları yönetimi Beylikdüzü Belediyesi örneği” adlı tezin danışmanlığını ise Prof. Dr. Gönen İlker Dündar yapmıştı.

İddialara yanıt için site kuruldu

“İstanbul İddianamesi” adıyla açılan internet sitesinde, İBB iddianamesiyle ilgili çelişkiler ve tutarsızlıklar yer alıyor. Sitenin “Açık Çelişkiler”, “İddia ne, gerçek ne?”, “İftira mı, itiraf mı?”, “1 Dakikada Gerçek” ve “Siyasi Operasyon” başlıklı kategorileri altında dosyadaki iddialar inceleniyor, iddialar karşısında verilen yanıtlar yer alıyor.

"Canlı yayınlayın"

Hakkında 2 bin 352 yıl hapis cezası istenen Ekrem İmamoğlu, iddianameye sert tepki gösterdi. İmamoğlu “Hodri Meydan, duruşmayı canlı yayınlayın, herkes yalanlarınızı, iftiralarınızı görsün. Alnımız ak, başımız dik! Bizim bu aziz millete hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok” dedi.

SİZE YAZIKLAR OLSUN

İmamoğlu, “İftiralar, kumpaslar, yargıda görülmemiş saldırı ve tacizlerle yürüttükleri hukuksuz soruşturma sonucunda 237 gün sonra iddianameyi hazırlayabildiler. Öyle bir iddianame ki; iş aylardır üstünde tepindikleri sözde yolsuzluk ve rüşvet iftiralarından çıkıp, Cumhuriyetimizin kurucusu CHP’yi hedef almaya varmış. Size yazıklar olsun” ifadesini kullandı. İmamoğlu’nun mesajı şöyle:

“Yazdığınız iddianame; İnsanları tehdit ederek, rehin alarak, baskıyla iftiraya zorlayarak, kuyruk kuyruğa dizip bağladığınız yalanlardan ibarettir. Gerçekten cesaretiniz var mı? Hodri Meydan. Duruşmayı canlı yayınlayın, herkes yalanlarınızı, iftiralarınızı görsün.

Toplumun vicdanına, milletin adalet duygusuna bir kez olsun güvenin. ‘Biz mi suçluyuz, yoksa bu hukuksuz soruşturmayı yürütenler mi?’ kararı millet versin!

MİLLETTEN GİZLEMEYİN

Millet iradesinin temsilcisi, toplum vicdanının simgesi Gazi Meclisimizi göreve çağırıyorum. Mahkemenin TRT ekranlarından ve diğer kanallardan yayınlanabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi harekete geçsin.

Milletin temsilcileri, milletin geleceğini ilgilendiren bu yargı sürecini milletten gizlemesin! Alnımız ak, başımız dik! Bizim bu aziz millete hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok.”

Hem müşteki hem sanık oldular

İBB İddianamesinde şüpheli olarak gözaltına alınan isimlerin aynı zamanda şikâyetçi olması dikkat çekti. Bu isimler arasında, Nişantaşı City’s sahibi Mehmet İlhan Gülay da bulunuyor. Öte yandan sanık olarak yargılanacak olanlar arasında da Rus oligark Boris Borisenko, Aziz İhsan Aktaş ve Hopa Belediye başkanı Utku Cihan da bulunuyor. Müşteki olarak 16 kişi bulunurken müşteki şüpheliler ise 5 kişi. Adem Kameroğlu, Mustafa Keleş, Muzaffer Beyaz, Seyfi Beyaz, Mehmet Torun.

DİKKAT ÇEKEN MÜŞTEKİLER

Toplamda 5’i şüpheli de olmak üzere 21 müştekinin bulunduğu iddianamede öne çıkan isimler şöyle:

Mehmet İlhan Gülay: İBB operasyonunda tutuklanan Mehmet İlhan Gülay 3’üncü kez ifade verdi. Gülay’ın yeni ifadesinde o dönem İzmir’de bulunan İPA Başkanı Buğra Gökce’nin adı eklendi, AKP’li isimler ise çıkarıldı. Gülay, ifadesinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İBB iddianamesinde ise müşteki durumda.

Murat Özyeğin: TÜSİAD İcra kurulu Başkanı ve Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı da iddianamede müşteki sıfatıyla yer aldı.

Bahaddin Uçar: İBB’ye yönelik 4’ncü dalga operasyonları kapsamında şüpheli olarak gözaltına alındı. Dosyaya şüpheli olarak giren Bahaddin Uçar, da müşteki durumunda.

Mehmet Torun: Torunlar GYO’nun sahiplerinden.

Fatih Erdoğan: AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı.

Gazetecilere de hapis istendi

Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan hakkında örgüte üye olmamakla birlikte yardım suçlarından 3 yıla kadar hapis cezası istendi. İfadeye çağrılan ancak yurtdışında olan Aslı Aydıntaşbaş ise iddianamede yer almadı.

BİNLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

-Adem Soytekin 195.5 yıl

-Hüseyin Gün 15 yıl

-Baki Aydöner 20 yıl

-Kadriye Kasapoğlu 15 yıl

-Mahir Polat 22.5 yıl

-Mehmet Pehlivan 15 yıl

-Cafer Mahiroğlu 12 yıl

-Ercan Saatçi 20 yıl hapis

-Hasan İmamoğlu 15 yıl

-M. Selim İmamoğlu 15 yıl

-Nahit Kiler 12 yıl

-Eray Yazgan 60 yıl

-Serdar Haydanlı 15 yıl

-Seza Büyükçulha 15 yıl

‘Erdoğan’ın tasfiye hamlesi’

İstanbul’un alınmasının iktidar için kritik eşik olduğunu vurgulayan dış basın iddianame için kurgulanmış ifadesini kullandı, iktidarın İmamoğlu’nu pasifize etmeyi amaçladığını yazdı.

BBC NEWS: BBC, iddianameyi “son yılların en geniş kapsamlı siyasi soruşturmalarından biri” olarak tanımladı. BBC ayrıca “Bu süreç hukuki değil, tamamen politik” değerlendirmelerine geniş yer verdi.

FINANCIAL TIMES: İddianameyi “İmamoğlu’nun siyasetten tamamen dışlanmasını amaçlayan bir süreç” olarak değerlendirdi. Gazete, 160 milyar TL kamu zararı iddiasını olağan dışı olarak nitelendirdi.

THE NEW YORK TIMES: “Türkiye, Erdoğan’ın en büyük siyasi rakibi için 2000 yıl hapis cezası istiyor” başlıklı haberinde iddianameyi “Erdoğan’ın yargı üzerinde etkisini pekiştirdiği yeni bir örnek” olarak yorumladı. “Türk demokrasisinde erozyon” dedi



DER SPIEGEL: İddianameyi “inszeniert” (sahnelenmiş/kurgulanmış) olarak nitelendirdi. Dergi, İmamoğlu’nun avukatının, “Bu dava korkudan besleniyor; o korku İmamoğlu’nun Erdoğan’ı yenme ihtimalidir” sözlerine yer verdi.

Euronews: İdianameyi ve 19 Mart’tan bu yana süren süreci “hukuki baskı” olarak tanımladı. Haberde, “Eleştirmenler, bu davaları geçen yılki seçim başarısının ardından başlatılan daha geniş bir baskı kampanyasının parçası olarak görüyorlar” ifadeleri yer aldı.