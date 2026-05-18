Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yandex Türkiye, arama ve yapay zeka alanlarındaki büyüme stratejisini güçlendirmek amacıyla Sedat Öztürk'ü Türkiye'de Arama ve Yapay Zeka Genel Müdürü olarak atandı.

Yandex Türkiye Genel Müdürü olarak görevini sürdürecek olan Alexander Popovskiy ise şirketin sunduğu tüm hizmetlerin genel operasyonlarını ve uzun vadeli büyüme stratejisini yönetmeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex Arama Uluslararası Üst Yöneticisi (CEO) ve Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, geçen yıl boyunca Yazeka destekli Yandex Arama'nın günlük kullanıcı sayısının yüzde 20 arttığını belirtti.

Popovskiy, Yandex AI tanıtımının ardından kısa sürede aylık milyonlarca kullanıcıya ulaştıklarını vurgulayarak, "Yapay zeka tabanlı çözümlerin öneminin giderek arttığı bu dönemde, bu alana odaklanan güçlü bir liderliğin önemi her zamankinden daha fazla artıyor." ifadesini kullandı.

Sedat Öztürk'ün, Türkiye'deki faaliyetleri kapsamında kamu kurumlarıyla ilişkilerinin güçlendirilmesinde şimdiden önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Popovskiy, bu atamayla, Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun yerel çözümler ve stratejik işbirlikleri aracılığıyla "arama ve yapay zeka" hizmetlerinin pazardaki büyümesini daha da hızlandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yandex Türkiye Arama ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sedat Öztürk de Yandex Türkiye'nin yapay zeka alanındaki gelişiminin bir sonraki aşamasına liderlik edecek olmaktan büyük heyecan duyduğunu aktardı.

Öztürk, önceliklerinin, kullanıcıların günlük deneyimlerini daha da iyileştirmek ve Türkiye'nin dijital ekonomisine katkımızı güçlendirmek olduğunu vurgulayarak, "Yandex Arama ve Yapay Zeka'nın B2B alanındaki varlığını genişletmek ve kamu kurumlarıyla işbirliklerini derinleştirmek, Türkiye'de kullanıcılar, işletmeler ve daha geniş dijital ekosistem için uzun vadeli değer yaratılmasına katkı sağlayacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

ÖZTÜRK, YANDEX TÜRKİYE'DE BÜYÜME VE İŞBİRLİKLERİNE ODAKLANACAK

Sedat Öztürk, 3 yıl önce Yandex Türkiye'ye Kamu İlişkileri ve Kamu Politikaları Başkanı olarak katıldı. Kamu ve özel sektörde 15 yılı aşkın deneyime sahip olan Öztürk, kariyeri boyunca oldukça önemli işbirliklerine imza attı ve ekosistemin gelişime katkıda bulunan çalışmalara liderlik etti.

Yeni görevinde ise Yandex Arama ve Yapay Zeka çözümlerinin Türkiye'deki büyümesini hızlandırmaya ve şirketin yerel iş ekosistemini daha da genişletmeye odaklanacak.

Yandex Türkiye Türkiye'ye yatırım yapmaya, kullanıcıları, işletmeleri ve yerel ekonomik büyümeyi destekleyen ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ediyor.

Şirket, Türkiye'de Yandex AI ve Yazeka destekli Yandex Arama kapsamında telekomünikasyon, finans, perakende, e-ticaret, seyahat ve medya gibi birçok sektörde halihazırda yüzlerce işbirliği gerçekleştirdi.

Gelecek dönemde Yandex Türkiye, ülkenin teknoloji ekosistemi genelindeki işbirliklerini genişletmeyi ve "arama ile yapay zeka" teknolojilerindeki uzmanlığını paylaşarak yerel ihtiyaçlara uygun yapay zeka çözümlerinin gelişimini daha da desteklemeyi hedefliyor.