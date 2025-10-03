Tekirdağ’da 10 Ekim 2024 tarihinde fabrikasında yangın çıkan ve fabrikası küle dönen 21 yıllık deneyime sahip Gorka Kozmetik'in içine girdiği kriz derinleşti. Mahkeme şirkete 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

ARALIK AYINDA NETLEŞECEK

Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen karara göre, Çerkezköy Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Gorka Kozmetik Sanayi ve Ticaret A.Ş. için 30 Eylül 2025 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet tanındı.

Konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşamayacağını incelemek üzere bilirkişi listesinde yer alan üç uzman, konkordato komiseri olarak atandı. Duruşmanın ise 23 Aralık 2025’te yapılacağı duyuruldu. Alacaklıların, ilandan itibaren yedi gün içinde itiraz haklarını kullanabilecekleri belirtildi.

DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNDE FAALİYET GÖSTERİYOR

2004 yılında kurulan Gorka Group, dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren bir grup şirketi olarak biliniyor. Gruba bağlı Gorka Kozmetik ise 2016 yılında üretime başladı ve kısa sürede farklı pazarlara açıldı.

Firmanın ürettiği kozmetik ürünler, başta Avrupa olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine ihraç ediliyor. 21 yıllık sektör deneyimiyle private label(özel marka) üretimde yüksek kapasiteye sahip olan şirket, bugüne kadar hızlı üretim ve zamanında teslimat ilkesiyle öne çıkmıştı.

GEÇEN SENE FABRİKASINDA YANGIN ÇIKMIŞTI

Tekirdağ’ın Çorlu-Çerkezköy yolu üzerinde bulunan Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Gorka Kozmetik fabrikasında çıkan yangın, tesisi adeta hurdalığa çevirmişti. Alevler kısa sürede büyümüş, fabrikanın birçok noktasından patlama sesleri yükselmişti.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınabilmiş, ardından soğutma çalışmalarına başlanmıştı.