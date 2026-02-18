Berkshire Hathaway, orman yangınlarının milyarlarca dolarlık hasara yol açmasının ardından Washington eyaletindeki yaklaşık 2 milyar dolarlık enerji varlığını elden çıkarıyor. Şirketin enerji iştiraki PacifiCorp, rüzgar santralleri, elektrik iletim hatları ve bir doğal gaz tesisini 1,9 milyar dolar karşılığında Portland General Electric’e satmayı kabul etti.

Şirket yöneticileri, satıştan elde edilecek nakdin birimin mali yapısını istikrara kavuşturmaya yardımcı olacağını bildirdi.

“BİLEREK KÖTÜYE GİDEN İŞE DAHA FAZLA PARA HARCAMAYACAĞIM”

Warren Buffett, iki yıl önce hissedarlara gönderdiği yıllık mektubunda, Oregon ve Kaliforniya’daki orman yangınlarındaki rolüne ilişkin davalar sürerken, 1,1 trilyon dolarlık şirketin “bilerek kötüye giden bir işe daha fazla para harcamayacağı” uyarısında bulunmuştu.

Buffett, Berkshire Hathaway Energy’nin orman yangınlarından kaynaklanan kayıplarının nihai tutarının netleşmesinin yıllar alabileceğini belirterek, batı eyaletlerindeki gelecekteki yatırımların uygunluğuna ilişkin kararların da bu sürecin ardından şekilleneceğini ifade etmişti.

BUFFETT GÖREVİNİ DEVRETMİŞTİ

Satış kararı, Berkshire için nadir görülen bir geri çekilme adımı olarak değerlendiriliyor. Bu süreç, şirketin günlük operasyonlarının başına geçen Greg Abel’in CEO olarak görev süresinin ilk dönemine denk geliyor. Buffett, yılın başında holdingin operasyonel yönetimini uzun süredir enerji iş kolunda görev yapan ve sektördeki anlaşmaların düzenlenmesinde rol üstlenen Abel’e devretmişti.

Berkshire, getiriler azalsa dahi yatırımlarına uzun vadeli bağlılığıyla biliniyor. Yatırımcılar ise Abel’in selefinden farklı bir yaklaşım izleyip izlemeyeceğini yakından takip ediyor.

1996 yılında yayımlanan işletme kılavuzunda Buffett ve iş ortağı Charlie Munger, en azından bir miktar nakit üretmeye devam eden düşük performanslı işletmeleri satma konusunda isteksiz olduklarını ifade etmişti.

Şirket ayrıca, paketlenmiş gıda şirketi Kraft Heinz’in iki ayrı işletmeye bölünme planını açıklamasının ardından bu şirketteki hissesini satmayı da değerlendiriyor. Buffett’in bu hamleye karşı çıktığı belirtilmişti.

BÜYÜK YANGINLARA NEDEN OLDU İDDİASI

Berkshire’ın enerji iş kolu ve PacifiCorp birimi, 2020 ve 2022 yıllarında yüz binlerce dönümlük alanın yanmasına ve çok sayıda can kaybına yol açan orman yangınlarının ardından inceleme altına alınmıştı. Şirket, fırtınalar sırasında elektrik hatlarını kapatmamakla suçlanıyor.

Düzenleyici kurumlara yapılan açıklamalara göre PacifiCorp, geçen eylül ayına kadar orman yangınlarıyla bağlantılı olarak 1,4 milyar dolar tazminat ödedi. Şirket, felaketlerle ilişkili muhtemel kayıplarını ise 2,9 milyar dolar olarak açıkladı. PacifiCorp, likiditesinin orman yangınlarından önemli ölçüde etkilendiğini bildirdi.

SATIŞ NEDENİ AÇIKLANDI

PacifiCorp, Washington’daki varlıkların satış gerekçesi olarak faaliyet gösterdiği altı eyalet arasındaki “farklılaşan” politikaları işaret etti. Şirket, bu durumun finansal istikrarı, likiditeyi ve kredi notlarını etkilediğini belirtti.

Açıklamada, satışın mali yapıyı güçlendirmek ve operasyonları sadeleştirmek açısından kritik bir adım olduğu ifade edildi.

Şirket, Washington’da bulunan ve 578 megawatt elektrik üretim kapasitesine sahip hidroelektrik santralini elinde tutacak.

Portland General Electric ise işlemle birlikte yaklaşık 140 bin müşteriyi bünyesine katmayı ve yıllık 1,4 milyar dolarlık tarife tabanına ulaşmayı bekliyor. Şirket, Washington dışındaki orman yangınlarıyla ilgili yükümlülüklerin de dahil olduğu bazı borç ve risk kalemlerinin işlem kapsamı dışında bırakıldığını açıkladı.