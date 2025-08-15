Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Suludere Mahallesi mevkisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen yangından yükselen yoğun duman, rüzgarın da etkisiyle kilometrelerce uzağa taşındı.

6 UÇAK, 10 HELİKOPTER YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

Kocaeli Valiliği'nden Karamürsel ilçesindeki orman yangınıyla ilgili yapılan açıklamada, "Karamürsel ilçemizde Akçat ve Suludere mahallelerinde ormanlık alanda meydana gelen yangınlara havadan ve karadan olmak üzere; 6 uçak, 10 helikopter, 75 araç ve 200 personelle müdahale edilmektedir.

DİYARBAKIR'DA 3 FARKLI NOKTA YANIYOR

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın nedeniyle olası tahliyelere için AFAD'a bağlı 3 arama kurtarma aracı ve 12 arama ve kurtarma teknisyeninin bölgeye gönderildi.

YALOVA'DA 3 BÖLGEDE YANGIN KONTROL ALTINDA

Yalova'nın Çınarcık ve Çiftlikköy ilçelerinde 3 ayrı noktada çıkan yangınlar itfaiye, TOMA ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

BARTIN

Bartın'da çıkan yangınların kontrol altına alındığı, Ahtalar köyündeki orman yangınında soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Valilikten yapılan açıklama, gün içinde merkeze bağlı Ağdacı, Aladağ, Gölbucağı ve Gecen mahalleleri, Ulugeçit Ambarcı, Karasu, Yeşilkaya ve Kurtköy köyleri, Amasra ilçesine bağlı Ahatlar ve Cumayanı köyleri ile Kurucaşile ilçesine bağlı Dizlermezeci köyünde bahçe, tarla ve ormanlık alanlarda yangın çıktığına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarlar geldiği belirtildi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta iki noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.

Merkez ilçeye bağlı Terakki Mahallesi Adnan Kahveci Sokak'taki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.