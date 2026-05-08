Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki en güney noktalarından biri olan Antikythera adası, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca çareyi sıra dışı bir yerleşim kampanyasında buldu. Nüfusu son on yılda 120’den 40’ın altına düşen küçük ada, göçü tersine çevirmek ve yeniden canlanmak için yeni sakinlerine aylık 500 euro (yaklaşık 26 bin TL) ödeme, barınma ve gıda desteği vaat ediyor.

GENÇ NÜFUS ADAYI TERK ETTİ

Girit ve Çuha (Kythera) adaları arasında stratejik bir konumda yer alan Antikythera, Avrupa’nın pek çok kırsal bölgesinde görülen kronik nüfus azalması sorununun en somut örneği haline geldi.

Gençlerin iş ve eğitim imkanları nedeniyle anakaraya göç etmesi, adadaki temel kamu hizmetlerini ve sosyal yaşamı durma noktasına getirdi. Bugün adada yaşayanların sayısı, büyük şehirlerdeki tek bir apartman dairesinde yaşayanlardan bile daha az.

PROJEYİ KİLİSE YÜRÜTÜYOR

Bu girişim, Avrupa'daki benzer belediye projelerinden farklı olarak Yunan Ortodoks Kilisesi'nin aktif katılımıyla yürütülüyor. Belirlenen kriterlere uyan ve adaya yerleşmeyi kabul eden ailelere, üç yıl boyunca aylık 500 euro mali destek sunuluyor.

Toplamda 18 bin Euro’yu bulan bu nakit yardımın yanı sıra, ailelerin konaklama ve temel ihtiyaçları için de kolaylıklar sağlanıyor. Ancak yetkililer, bu desteğin sınırsız bir çağrı olmadığını, özellikle çocuklu aileleri hedefleyen kontrollü bir yerleştirme planı olduğunu vurguluyor.

ADANIN SESSİZCE YOK OLMASINI ENGELLEMEK İSTİYORLAR

Yunan yetkililer için Antikythera'nın nüfusunu korumak sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir önem taşıyor. Tarihi ve coğrafi değeri yüksek olan bu izole adaların sessizce yok olmasını engellemek, bölgedeki Yunan varlığını ve idari yapıyı sürdürmek adına hayati görülüyor. Sunulan mali teşvikler her ne kadar cazip görünse de, uzmanlar bu desteğin ancak bir "başlangıç can suyu" olabileceğini, adadaki zorlu yaşam koşullarına uyum sağlamanın ciddi bir hazırlık gerektirdiğini hatırlatıyor.