Patates kızartması, tuzlu tadı ve çıtır dokusuyla popüler bir atıştırmalıktır, ancak aşırı tüketildiğinde sağlığa zarar verebilecek yağlı bir yiyecektir. Genellikle kızartma yağında pişirilen patates kızartmaları, bu özelliği sayesinde lipit açısından zengin ve kalorili bir besin haline gelir. Ayrıca, patates kızartması glisemik indeksi yüksek bir besin olup, kan şekerinin hızla yükselmesine neden olabilir.

topsante.com'da yer alan habere göre neyse ki, dengeli bir beslenmenin parçası olarak patates kızartmasını ölçülü miktarlarda ve diğer sağlıklı yiyeceklerle birlikte tüketmek mümkündür. Peki, kilo alımını ve sağlığa olumsuz etkilerini sınırlamak için patates kızartmasıyla birlikte tam olarak ne yemelisiniz? Bu konuda uzmanlar, sağlıklı alternatifler ve dikkat edilmesi gereken noktaları paylaşıyor.

Patates kızartması mı yoksa hamburger mi?

Paris'te diyetisyen ve beslenme uzmanı olan Alexandra Retion, hamburger ve patates kızartması gibi yiyecekleri tercih etmek isteyenlere önemli bir tavsiyede bulunuyor. Retion, bu durumda kendinize şu soruyu sormanızı öneriyor: "Patates kızartması mı yoksa hamburger mi daha çok zevk veriyor?" Eğer cevabınız hamburgerse, sebze veya salata ile birlikte servis edebileceğinizi belirtiyor. Patates kızartmasını tercih ediyorsanız, ızgara tavuk veya ızgara balık gibi daha sağlıklı seçeneklerle birlikte tüketmenizi öneriyor.

Patates kızartmasının yanında sebze yememiz gerektiği sorusu, uzmanlar tarafından farklı şekillerde yanıtlanıyor. Paris'te diyetisyen Alexandra Retion, restoranda patates kızartması ile et veya balık yediğinizde yanında sebze olmasının zorlayıcı olabileceğini, ancak evde bu durumun daha kolay olduğunu belirtiyor. Evde, patates kızartmasının yanına ızgara et veya balık ekleyip, biraz sebze ilave ederek bu yemeğin sağlıklı yönünü artırabilirsiniz. Böylece patates kızartmasının miktarı da azalır.

Patates kızartmasının yanında sebze veya salata tüketmek, lif sağlar ve bu, patates kızartmasının yüksek glisemik indeksinin olumsuz etkilerini sınırlamaya yardımcı olur. Ayrıca, tavuk veya balık gibi yağsız proteinler de benzer şekilde bu dengeyi sağlamaya katkıda bulunur. Bunun yanı sıra, patates kızartmasına aşırı tuz eklemekten kaçınmak da sağlık açısından önemlidir.