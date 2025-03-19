DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bitlis Tatvan’da Nevruz programına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakırhan İBB ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Bakırhan, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Bu operasyonu kınıyoruz, eleştiriyoruz ve reddediyoruz. Bu operasyon ne yargı ne hukuk meselesidir açık açık siyasi bir operasyondur. İmamoğlu'nun kent uzlaşısı üzerinden gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz. Kent uzlaşısı Türk'ün Kürt’ün Arap'ın, emekçinin, kadının, kentteki bütün dinamiklerin kendi yöneticilerini seçtiği ve kazandığı bir yöntemdir. Sayın Savcı bu operasyonla diyor ki, ‘Tatvanlıların İstanbul'daki iradesini tanımıyorum, Tatvanlı Kürtler İstanbul'daki Türklerle ittifak yapamaz.’ Sayın Savcı'ya sesleniyoruz, Kürtler siyaset yapmayacaksa ittifak yapmayacaksa ne yapacak Savcı Bey? Dolayısıyla bu siyasi operasyon aynı zamanda bizleredir, kent uzlaşısındadır. Bu operasyonu kabul etmediğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum. Sayın Savcı'nın dediğinin tersine demokratik bir Türkiye, demokrasi, şeffaf ve demokratik yerel yönetimler için daha fazla Türklerle, emekçilerle, Alevilerle, kadınlarla birlikte bir araya geleceğiz, Sayın Savcının dediğini tam tersini yapmaya devam edeceğiz.

'KASTIMIZ 85 MİLYONLA BARIŞMAKTIR'

Bu ayrımcı ve bu düşmanlaştırıcı anlayışı reddediyoruz. Ne demek Türk ve Kürt ittifak yapamaz. Türk ve Kürt tarihsel ittifakından bahsediyorduk o zaman bizim AK Parti ile yapmış olduğumuz görüşmelere de mi sayın savcı dava açacak? Biz bu topraklarda yıllardır devam eden Türk ve Kürt ittifakını demokratik bir zeminde yeniden güncellenmesinin mücadelesini veriyoruz. Kent uzlaşısı suç değil, kent uzlaşısı demokratik bir modeldir. Aylardır Türkiye iç barışını konuşuyor, biz de konuşuyoruz, toplantılar yapıyoruz. Sanırım bizle Savcı Bey'in iç barıştan anladığı şey aynı şey değil. Bizim iç barıştan kastımız sadece Kürtlerle değil 85 milyonla barışmaktır. Sabahın 4'ünde operasyon olmasın halkın seçtiği irade tutsak altına alınmasın üzerine de ama iç barış derken bunlar sabah operasyonlarını anlıyorlar.”

'İSTANBUL TÜRKİYE'NİN KENDİSİDİR'

“İstanbul, Türkiye'nin kendisidir. İstanbul Bitlis'tir, Tatvan'dır, Siirt'tir, Kars'tır” diyen Bakırhan, 16 milyonun aynı zamanda Türkiye'nin küçük bir prototipi olduğunu söyledi. Bakırhan, İstanbul iradesine ve İstanbul iradesinin seçmiş olduğu belediye başkanına suç örgütü lideri demelerini kabul etmediklerini belirterek “İstanbul iradesiyle dayanışacağız. Bir an önce Sayın İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınanların serbest bırakılmasını ve barış sürecini zedeleyecek sabotajlar ve provokasyonlardan kaçınılması gerektiğini belirtmek istiyorum” dedi.

2025 yılı Nevruz’un çok büyük anlam ve önemi olduğuna dikkat çeken Bakırhan, “Aynı zamanda Demirci Kava’nın yaktığı özgürlük meşalesi, Sayın Öcalan'ın demokratik toplum çağrısıyla beraber bizleri aydınlatmaya devam ediyor” dedi.